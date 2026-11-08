Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Фанати «Динамо» підготували тематичний банер із Джейсоном Вургізом до Класичного з «Шахтарем»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Фанати «Динамо» підготували тематичний банер із Джейсоном Вургізом до Класичного з «Шахтарем»
Столичні фанати на «Арені Львів»
фото: ФК «Динамо»

Активні шанувальники столичного гранда не забули про Геловін

Уболівальники київського «Динамо» розгорнули промовистий банер під час Класичного проти донецького «Шахтаря» в 12-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Футбольний Сектор».

Головним героєм «розтяжки» став антагоніст франшизи «П'ятниця, 13-те» Джейсон Вургіз. У впізнаваній хокейній масці він порається біля печі. Кінематографічний лиходій у біло-синіх барвах відправляє у горно вугілля – головний атрибут «гірників».

Ще один банер фанати столичного гранда присвятили Андрію Ярмоленку. Вінгер пропустив матч проти «Шахтаря» через дискваліфікацію. Утім, ультрас «біло-синіх» відсвяткували рекорд ветерана за голами в УПЛ.

«Найкращий бомбардир. Легенда № 7», – ідеться на банері активних уболівальників «Динамо».

Класичне протистояння завершилося нічиєю (0:0). «Гірники» левову частину другої половини провели в меншості. Червону картку отримав оборонець Вінісіус Тобіас.

До слова, чернівецька «Буковина» розписала нічию з «Колосом» із Ковалівки в УПЛ. «Хлібороби» забили першими зусиллями нападника Ндукве. Зрівняв рахунок півзахисник Кожушко.

Нагадаємо, раніше «Оболонь» врятувала нічию з «Лівим Берегом» у дербі Києва в Прем'єр-лізі. За «лелек» забив нападник Криворучко. М'яч «пивоварів» – автогол оборонця Якиміва.

Читайте також:

Теги: футбол УПЛ ФК «Шахтар» ультрас ФК «Динамо» фанати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» втримали нічию вдесятьох
«Шахтар» і «Динамо» зіграли центральний матч туру Прем'єр-ліги: відомий результат
Сьогодні, 19:57
«Шахтар» U21 – «Динамо» U21 – 1:3
«Динамо» перемогло «Шахтар» у матчі УПЛ-2
Вчора, 15:59
Столичний гранд розгубив перевагу з домашнього поєдинку
«Динамо» з поразкою від «Рейнджерс» прикро вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
4 листопада, 22:56
Артур Ренковскі працюватиме в УПЛ
«Динамо» підсилило тренерський штаб черговим іноземцем
1 листопада, 14:57
Андрій Ярмоленко тимчасово залишився поза грою
Ярмоленко отримав суворе покарання перед Класичним проти «Шахтаря»
6 листопада, 15:57
Андрій Ярмоленко встановив новий орієнтир для голеадорів
Ярмоленко побив рекорд Шацьких за голами в чемпіонаті України
2 листопада, 14:27
«Шахтар» наразі перебуває у топ-24, однак, на думку суперкомп'ютера, його позиція може змінитися
Суперкомп'ютер передбачив учасників плейоф Ліги чемпіонів: яка позиція у «Шахтаря»
5 листопада, 19:51
Кауан Еліас (ліворуч) опинився в лазареті «гірників»
«Шахтар» через перелом втратив основного форварда
4 листопада, 19:11
«Шахтар» поступився у другому поспіль матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» і «Спортинг» зіграли у Лізі чемпіонів: результат матчу
3 листопада, 21:41

Футбол

Третя поспіль поразка «Манчестер Сіті» та ривок «Брайтона»: результати десятого туру АПЛ 2026/27
Третя поспіль поразка «Манчестер Сіті» та ривок «Брайтона»: результати десятого туру АПЛ 2026/27
Фанати «Динамо» підготували тематичний банер із Джейсоном Вургізом до Класичного з «Шахтарем»
Фанати «Динамо» підготували тематичний банер із Джейсоном Вургізом до Класичного з «Шахтарем»
Нічия у Класичному та черговий недограний матч: результати дванадцятого туру УПЛ 2026/27
Нічия у Класичному та черговий недограний матч: результати дванадцятого туру УПЛ 2026/27
«Шахтар» втримав нічию з «Динамо» в Прем'єр-лізі
«Шахтар» втримав нічию з «Динамо» в Прем'єр-лізі
«Шахтар» і «Динамо» зіграли центральний матч туру Прем'єр-ліги: відомий результат
«Шахтар» і «Динамо» зіграли центральний матч туру Прем'єр-ліги: відомий результат
Збірна Португалії втратила зірку на прийдешні поєдинки Ліги націй
Збірна Португалії втратила зірку на прийдешні поєдинки Ліги націй

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
73K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
71K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua