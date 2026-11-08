Фанати «Динамо» підготували тематичний банер із Джейсоном Вургізом до Класичного з «Шахтарем»

Активні шанувальники столичного гранда не забули про Геловін

Уболівальники київського «Динамо» розгорнули промовистий банер під час Класичного проти донецького «Шахтаря» в 12-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Футбольний Сектор».

Головним героєм «розтяжки» став антагоніст франшизи «П'ятниця, 13-те» Джейсон Вургіз. У впізнаваній хокейній масці він порається біля печі. Кінематографічний лиходій у біло-синіх барвах відправляє у горно вугілля – головний атрибут «гірників».

Ще один банер фанати столичного гранда присвятили Андрію Ярмоленку. Вінгер пропустив матч проти «Шахтаря» через дискваліфікацію. Утім, ультрас «біло-синіх» відсвяткували рекорд ветерана за голами в УПЛ.

«Найкращий бомбардир. Легенда № 7», – ідеться на банері активних уболівальників «Динамо».

Класичне протистояння завершилося нічиєю (0:0). «Гірники» левову частину другої половини провели в меншості. Червону картку отримав оборонець Вінісіус Тобіас.

До слова, чернівецька «Буковина» розписала нічию з «Колосом» із Ковалівки в УПЛ. «Хлібороби» забили першими зусиллями нападника Ндукве. Зрівняв рахунок півзахисник Кожушко.

Нагадаємо, раніше «Оболонь» врятувала нічию з «Лівим Берегом» у дербі Києва в Прем'єр-лізі. За «лелек» забив нападник Криворучко. М'яч «пивоварів» – автогол оборонця Якиміва.