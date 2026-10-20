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У Хорватії поліція затримала 12 фанатів «Хайдука» через антисемітські та нацистські вигуки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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У Хорватії поліція затримала 12 фанатів «Хайдука» через антисемітські та нацистські вигуки
Матч «Хайдука» та «Аякса» видався дуже напруженим
фото: Casual Ultra

Вболівальники розгорнули цілу акцію проти нідерландського «Аякса»

У хорватському поліція покарала щонайменше 12 вболівальників місцевого «Хайдука» після антисемітської акції напередодні матчу проти нідерландського «Аякса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP. 

Дика поведінка вболівальників

Перед матчем тисячі прихильників «Хайдука» пройшли вулицями міста за автомобілем, на якому розмістили макет труни з назвою «Аякса». Зробили вони це тому, що нідерландський клуб історично асоціюється з єврейською громадою Амстердама.

Під час самого матчу фанати «Хайдука» вступили в сутички з поліцією, а після того, як на поле полетіли фаєри та інші предмети, гру довелося зупинити на 12 хвилин. Попри заворушення, хорватська команда перемогла «Аякс» з рахунком 2:1 у матчі третього за престижністю єврокубкового турніру – Ліги конференцій. Для «Хайдука» це була перша за 16 років велика європейська гра на домашньому стадіоні.

Однак за свої дії винуватці покарання таки отримали. За даними поліції, 12 уболівальників затримали за підозрою в підбурюванні до насильства та ненависті. Правоохоронці також заявили, що можуть затримати інших причетних до інциденту.

Реакція влади на дії ультрас

Президент Хорватії Зоран Міланович, консервативний уряд країни та Хорватський футбольний союз засудили цю акцію. Останній наголосив, що поведінка вболівальників завдала шкоди репутації хорватського футболу та суперечить базовим спортивним цінностям, якими є взаємна повага, толерантність й згуртованість.

Міланович закликав запровадити такі заходи й санкції, які продемонструють, що в Хорватії немає місця прославлянню нацизму. Посольство Ізраїлю в Загребі також заявило, що глибоко шоковане подіями, і закликало уряд відреагувати. Водночас Мілорад Пуповац, політичний лідер сербської громади Хорватії, представники якої постраждали від пронацистського режиму часів Другої світової війни, заявив, що подібний інцидент був лише питанням часу.

Керівництво «Хайдука» перепросило за поведінку вболівальників, водночас наголосивши, що йдеться лише про частину фанатської спільноти. У клубі заявили, що не пишаються тим, що сталося, але готові прийняти наслідки. Команді також можуть загрожувати дисциплінарні санкції з боку УЄФА через заворушення та переривання матчу.

Нагадаємо, що двоє вболівальників «Челсі» потрапили в лікарню через напад ультрас «Наполі»

Теги: санкції фанати ультрас футбол ФК Аякс ФК «Хайдук» (Спліт)

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