Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі
Перший товариський матч проти Португалії наша команда зіграє 28 жовтня

До складу юнацької збірної України на товариські матчі у жовтні та листопаді увійшли 22 футболісти

Наприкінці жовтня та на початку листопада у Туреччині юнацька збірна України з футболу (U-16) під керівництвом Олександра Ситника планує провести три товариські поєдинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перший матч проти Португалії наша команда зіграє 28 жовтня, другий – 31 жовтня і третій – 3 листопада. Суперники стануть відомі пізніше.

Склад юнацької збірної України (U-16)

Воротарі: Максим Літинський («Динамо» Київ), Олександр Варивода («Шахтар» Донецьк).

Польові гравці: Тимофій Бережний, Назар Кравчук, Дмитро Варварук (усі – «Динамо» Київ), Микита Бонюк, Давід  Павлінов, Даніїл Лапунов, Артем Заморський (усі – «Шахтар» Донецьк), Шаін Кочура, Юрій Жуков, Олександр Чмельов, Іван Грицюк (усі – «Рух» Львів), Владислав Гнатко, Максим Тарнавський (обидва – «Карпати» Львів), Олександр Вологдін («Європа» Барселона, Іспанія), Нікіта Дрозд («Гоффенгайм», Німеччина), Костянтин Семенов («Аугсбург», Німеччина), Владислав Богатирьов («Вільярреал», Іспанія), Даніель Рудін («Брайтон», Англія), Іван Нагаєць («Боруссія» Менхенгладбах, Німеччина), Арсеній Копитчак (Нью-Йорк Ред Буллз, США).

Нагадаємо, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що організацію хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.

Теги: футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португалець минулий сезон провів біля керма «Бенфіки»
Флорентіно Перес знайшов кандидата на заміну Жозе Моурінью у «Реалі»
18 жовтня, 19:25
Андрій Ярмоленко готується стати функціонером
Лідер «Динамо» похизувався новим сертифікатом від УЄФА
15 жовтня, 18:55
Передматчеве тренування «б'янконері»
«Сельта» – «Ювентус». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи Реклама
15 жовтня, 14:25
Мерсисайдці мають переможні спогади про Австрію
ЛАСК – «Ліверпуль». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
14 жовтня, 12:20
Венсан Компані націлився на фінал головного єврокубка
Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон
8 жовтня, 10:58
Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе входять до переліку головних претендентів на «Золотий м’яч»
Нові Мессі і Роналду. Як Ямаль та Мбаппе змагаються за статус головної футбольної зірки світу
8 жовтня, 09:59
Гол Мікеля Оярсабаля став вирішальним у матчі Іспанії проти Англії
Дежавю з Євро-2024 та ювілейний гол Модрича: результати Ліги націй 2026/2027 за 26 вересня
27 вересня, 08:05
Німеччина забила гол, коли нідерландський футболіст Браян Броббі лежав на газоні через травму
«Ганьба». Ван Дейк розкритикував скандальний гол Німеччини у ворота Нідерландів
25 вересня, 12:18
УЄФА відмовилася розводити Ірландію та Ізраїль під час жеребкування турнірів під своєю
Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
24 вересня, 18:07

Футбол

«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ
«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 10 туру УПЛ
Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі
Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі
Marca назвала найкращого футболіста сезону 2025/26
Marca назвала найкращого футболіста сезону 2025/26
Потужні матчі від «Лугано» та «Панатінаїкоса»: результати другого туру Ліги конференцій 2026/27
Потужні матчі від «Лугано» та «Панатінаїкоса»: результати другого туру Ліги конференцій 2026/27
Дебютний гол від Тутєрова та провал «Мілана»: результати третього туру Ліги Європи 2026/27
Дебютний гол від Тутєрова та провал «Мілана»: результати третього туру Ліги Європи 2026/27
«Реал» ухвалив несподіване рішення щодо церемонії «Золотого м'яча»
«Реал» ухвалив несподіване рішення щодо церемонії «Золотого м'яча»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
139K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
95K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56
Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58
В Україні до 20°, місцями дощитиме: погода на 23 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua