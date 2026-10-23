Став відомий склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі

Перший товариський матч проти Португалії наша команда зіграє 28 жовтня

До складу юнацької збірної України на товариські матчі у жовтні та листопаді увійшли 22 футболісти

Наприкінці жовтня та на початку листопада у Туреччині юнацька збірна України з футболу (U-16) під керівництвом Олександра Ситника планує провести три товариські поєдинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перший матч проти Португалії наша команда зіграє 28 жовтня, другий – 31 жовтня і третій – 3 листопада. Суперники стануть відомі пізніше.

Склад юнацької збірної України (U-16)

Воротарі: Максим Літинський («Динамо» Київ), Олександр Варивода («Шахтар» Донецьк).

Польові гравці: Тимофій Бережний, Назар Кравчук, Дмитро Варварук (усі – «Динамо» Київ), Микита Бонюк, Давід Павлінов, Даніїл Лапунов, Артем Заморський (усі – «Шахтар» Донецьк), Шаін Кочура, Юрій Жуков, Олександр Чмельов, Іван Грицюк (усі – «Рух» Львів), Владислав Гнатко, Максим Тарнавський (обидва – «Карпати» Львів), Олександр Вологдін («Європа» Барселона, Іспанія), Нікіта Дрозд («Гоффенгайм», Німеччина), Костянтин Семенов («Аугсбург», Німеччина), Владислав Богатирьов («Вільярреал», Іспанія), Даніель Рудін («Брайтон», Англія), Іван Нагаєць («Боруссія» Менхенгладбах, Німеччина), Арсеній Копитчак (Нью-Йорк Ред Буллз, США).

Нагадаємо, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що організацію хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.