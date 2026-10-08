Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон
Венсан Компані націлився на фінал головного єврокубка
фото: EFE

Успіхів на внутрішній арені для німецького гранда замало

Керманич мюнхенської «Баварії» Венсан Компані поділився думками щодо турнірних завдань у кампанії 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bayern & Germany.

Бельгійський фахівець налаштований позмагатися за трофей Ліги чемпіонів. До мети «ротен» рухатимуться поступово. Перша ціль – здолати основний раунд головного єврокубка.

«На самісінькому старті сезону я чітко дав зрозуміти, що ми хочемо перемогти в Лізі чемпіонів. Але етап розмов завершився – тепер потрібно досягати результату. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли спершу потрібно пройти загальний етап. Після цього виникне нова ситуація, коли шлях може бути легким або дуже складним, і це вплине на результат», – заявив Компані.

За словами головного тренера «Баварії», його підопічним доведеться стати сильнішим за будь-яку команду. Проте, відмовлятися від цілі тріумфу в Лізі чемпіонів «ротен» не будуть. У прийдешньому турі мюнхенці 13 жовтня зустрінуться з норвезьким «Вікінгом».

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

Читайте також:

Теги: ФК Баварія Бундесліга футбол Ліга чемпіонів тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Кейн продовжить виступи в Бундеслізі
Кейн визначився з майбутнім у «Баварії» – джерело
6 жовтня, 15:21
Йонас Урбіг днями вперше одягнув светр Бундестім
Резервіст «Баварії» повторив незвичне досягнення у збірній Німеччини
5 жовтня, 16:30
Кенан Їлдиз потрапив на радари європейських грандів
«Реал» отримав серйозних конкурентів у боротьбі за зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
5 жовтня, 15:29
Філ Фоден матиме чимало пропозицій
«Баварія» готова прихистити зірку в разі пониження «Манчестер Сіті» в класі – ЗМІ
1 жовтня, 11:59
Джамал Мусіала потрапив у лазарет
Півзахисник «Баварії» зазнав травми в таборі збірної Німеччини
25 вересня, 17:38
Джамал Мусіала зіштовхнувся з абсансами
Лідер «Баварії» усунув неспортивну проблему зі здоров'ям – ЗМІ
23 вересня, 20:48
Александер Блессін став до керма «жеребців»
Занепалий гранд Німеччини призначив нового тренера
22 вересня, 17:58
Йозуа Кімміх піднявся у пантеон мюнхенців
Кімміх повторив гросмейстерський показник легенди «Баварії»
14 вересня, 14:52
Мануель Ноєр давно набув легендарного статусу
Капітан «Баварії» провів ювілейний матч: показник раніше підкорили лише четверо
28 серпня, 22:45

Футбол

Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон
Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон
Колишній лідер «Манчестер Сіті» несподівано відновив кар'єру
Колишній лідер «Манчестер Сіті» несподівано відновив кар'єру
ПСЖ Забарного втрапив у халепу через анонс товариського матчу збірної Росії
ПСЖ Забарного втрапив у халепу через анонс товариського матчу збірної Росії
Фанати під виглядом преси: білоруси обурливо обійшли бан від УЄФА у матчі проти Фінляндії
Фанати під виглядом преси: білоруси обурливо обійшли бан від УЄФА у матчі проти Фінляндії
Футбольна федерація заборонила 10-річному хлопчику з рідкісною хворобою виступати на змаганнях
Футбольна федерація заборонила 10-річному хлопчику з рідкісною хворобою виступати на змаганнях
Тренер «Шахтаря» Арда Туран розповів, чи страшно йому було їхати до України
Тренер «Шахтаря» Арда Туран розповів, чи страшно йому було їхати до України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
76K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua