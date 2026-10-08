Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон

Успіхів на внутрішній арені для німецького гранда замало

Керманич мюнхенської «Баварії» Венсан Компані поділився думками щодо турнірних завдань у кампанії 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bayern & Germany.

Бельгійський фахівець налаштований позмагатися за трофей Ліги чемпіонів. До мети «ротен» рухатимуться поступово. Перша ціль – здолати основний раунд головного єврокубка.

«На самісінькому старті сезону я чітко дав зрозуміти, що ми хочемо перемогти в Лізі чемпіонів. Але етап розмов завершився – тепер потрібно досягати результату. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли спершу потрібно пройти загальний етап. Після цього виникне нова ситуація, коли шлях може бути легким або дуже складним, і це вплине на результат», – заявив Компані.

За словами головного тренера «Баварії», його підопічним доведеться стати сильнішим за будь-яку команду. Проте, відмовлятися від цілі тріумфу в Лізі чемпіонів «ротен» не будуть. У прийдешньому турі мюнхенці 13 жовтня зустрінуться з норвезьким «Вікінгом».

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».