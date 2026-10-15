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Лідер «Динамо» похизувався новим сертифікатом від УЄФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Лідер «Динамо» похизувався новим сертифікатом від УЄФА
Андрій Ярмоленко готується стати функціонером
фото: ФК «Динамо»

Ветеран готується до нової ролі у футболі

Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко опанував навчальну програму з футбольного менеджменту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Українець завершив навчання в академії УЄФА – освітній платформі, що створила навчальні програми для фахівців у футболі. Зокрема, курси охоплюють менеджмент, організацію змагань, інші управлінські аспекти. За підсумками курсу Ярмоленко отримав сертифікат.

«Ще один крок уперед. Я завершив програму з футбольного менеджменту в академії УЄФА. Завжди знайдеться нове для вивчення, відкриття та вдосконалення. Спасибі всім, хто був частиною цього шляху! Рухаємося далі», – написав ветеран.

Ярмоленко в нинішньому сезоні провів 10 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Контракт вінгера з «Динамо» розрахований до літа 2027 року, а після його завершення лідер команди перейде до ролі спортивного директора.

До слова, раніше «Динамо» мінімально переграло «Карпати» зі Львова в УПЛ. Переможний м'яч оформив форвард Пономаренко. «Леви» провели півгодини в меншості через вилучення нападника Русина.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

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Теги: УЄФА футбол ФК «Динамо» Андрій Ярмоленко УПЛ

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