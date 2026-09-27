Дежавю з Євро-2024 та ювілейний гол Модрича: результати Ліги націй 2026/2027 за 26 вересня

Гол Мікеля Оярсабаля став вирішальним у матчі Іспанії проти Англії

Третій ігровий день Ліги націй подарував цікаві матчі у топовому дивізіоні А

Перший тур Ліги націй 2026/2027 підійшов до завершення, і настав час поглянути на результати заключних матчів стартового раунду. Про основні події третього ігрового дня Ліги націй повідомляє «Главком».

Оярсабаль знову розправився з Англією

Іспанія влаштувала справжній камбек на «Вемблі», перемігши Англію з рахунком 3:2. Ламін Ямаль відкрив рахунок уже на другій хвилині, однак до перерви господарі встигли перевернути гру — спочатку Ентоні Гордон зрівняв рахунок, а потім Гаррі Кейн вивів англійців уперед.

Після перерви Кейн ще й не реалізував пенальті, а цей момент став переломним. Іспанія скористалася шансом і забила двічі: Алекс Баена спочатку зрівняв рахунок, а на 74-й хвилині асистував Мікелю Оярсабалю. Для форварда цей гол став особливим, адже саме Оярсабаль забив переможний м'яч Іспанії у фіналі Євро-2024 проти Англії, а тепер знову засмутив англійців на «Вемблі».

41-річний Модрич все ще у строю!

Лука Модрич продовжує доводити, що його рано списувати зі збірної Хорватії. Капітан команди у віці 41 року відкрив рахунок у матчі з Чехією, ефектно увірвавшись до штрафного та пробивши після передачі Ігоря Матановича. Для Модрича цей гол став уже 30-м за збірну Хорватії.

Щоправда, чехи швидко відігралися завдяки Адаму Карабецу, проте останнє слово все одно залишилося за гостями. На 77-й хвилині Іван Перішич подав із флангу, а Марко Пашалич головою забив переможний м'яч. Господарі ще святкували другий гол у відповідь, однак VAR скасував його через офсайд.

Сім пропущених голів для Сан-Марино

Сан-Марино пережило дуже непростий вечір у поєдинку з Фінляндією, адже господарі поступилися 0:7. Фіни забили тричі ще до перерви, а після неї продовжили розгром: Лео Валта оформив дубль, а Йоель Пох'янпало додав ще два голи до свого першого м'яча та завершив зустріч із хет-триком.

Особливо активно Пох'янпало діяв наприкінці зустрічі — він двічі забив у заключні хвилини, оформивши третій гол на 88-й. Завдяки хет-трику форвард Фінляндії очолив список найкращих бомбардирів Ліги націй після першого туру.

Серед інших матчів дня Швейцарія розгромила Північну Македонію (0:3), а Албанія та Словаччина впевнено перемогли Білорусь і Молдову відповідно (по 2:0 в обох матчах).

Наступний тур Ліги націй розпочнеться уже сьогодні, 27 вересня.

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Перший тур (26 вересня)

Ліга А

Англія – Іспанія 2:3 (2:1)

Голи: Гордон (36), Кейн (40) – Ямаль (2), Баена (60), Оярсабаль (74)

Чехія – Хорватія 1:2 (0:0)

Голи: Карабец (54) – Модрич (47), Пашалич (77)

Ліга В

Словенія – Шотландія 0:0 (0:0)

Північна Македонія – Швейцарія 0:3 (0:2)

Голи: Фройлер (22), Амдуні (41, 74)

Ліга С

Болгарія – Люксембург 1:2 (1:1)

Голи: Чандаров (18) – Баррейро (37), Тіль (65)

Ісландія – Естонія 1:1 (1:0)

Голи: Гудйонсен (45) – Паскочі (64)

Сан-Марино – Фінляндія 0:7 (0:3)

Голи: Пох'янпало (5, 79, 88), Сванбек (14), Калман (33), Валта (50, 55)

Фарерські острови – Казахстан 1:1 (1:1)

Голи: Самуельсен (14) – Єрланов (26)

Албанія – Білорусь 2:0 (2:0)

Голи: Асллані (34), Мучі (45+2)

Словаччина – Молдова 2:0 (2:0)

Голи: Шранц (32), Дуда (40)

Турнірна таблиця

Ліга А

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що п'ятниця 25 вересня стала історичним днем у Лізі націй одразу для декількох команд.