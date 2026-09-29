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Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
Франческо Піо та Себастьяно Еспозіто разом зіграли в збірній
фото: LaPresse

Такого в лавах «адзуррі» не було з часів Філіппо та Сімоне Індзагі

Напередодні Франческо та Себастьяно Еспозіто стали четвертою парою братів у складі національної команди Італії в одному поєдинку за всю історію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Вони вийшли в старті «Скуадри Адзурри» на матч другого туру Ліги націй проти збірної Туреччини (4:1). Франческо Еспозіто провів на полі 75 хвилин та встиг оформити гол і асист. Натомість Себастьяно Еспозіто зіграв 63 хвилини.

Востаннє брати водночас одягали футболки збірної Італії у 2000 році. Тоді два поєдинки разом провели Філіппо та Сімоне Індзагі. Ще два випадки сталися на початку XX століття – Альдо і Луїджі Чевеніні (одного разу в 1915 році) та Джузеппе та Феліче Мілано (тричі в 1912-1913 роках).

Родина Еспозіто також може переписати історію італійської збірної. Франческо та Себастьяно мають старшого брата – Сальваторе. Півзахисник наразі захищає кольори генуезької «Сампдорії» у Серії B та зіграв один матч у національній команді в 2022 році.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Сімоне Індзаґі

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