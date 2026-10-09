«Шахтар» із голами з дистанції розгромив «Верес» на старті туру Прем'єр-ліги

Елітний дивізіон відновив сезон після міжнародної паузи

Рівненський «Верес» поступився з великим рахунком донецькому «Шахтарю» (0:3) у 8-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Із перших хвилин суперники не відсиджувалися в обороні. Спершу господарі виглядали переконливіше за «гірників». Фабрісіо перевірив Різника ударом після перехоплення, а Ціпот після кутового поцілив у поперечину головою.

Згодом ще й Гонсалвеш пробив у воротаря після небезпечного прострілу Шарая. «Шахтар» же до середини першого тайму запам'ятався лише пострілом Еліаса з гострого кута, з яким упорався Горох. Та саме «гірники» відкрили рахунок – Педріньйо опинився на добиванні після удару Невертона з дистанції.

Ключовий же епізод стався на 37-й хвилині. Це Баран на чужій половині поля небезпечно зіграв проти Бондаря у простій ситуації. Вердикт суддівської бригади був нещадним – пряма червона картка.

«Верес» залишився вдесятьох на всю другу половину. Як наслідок, підопічні Арди Турана домінували після перерви. Зокрема, вже в дебюті 45-хвилинки Ізакі міг подвоїти перевагу «Шахтаря», та з відскоку пробив повз ворота.

Зате все згодом вдалося Матвієнку. Досвідчений оборонець пішов уперед і отримав передачу Бондаря на підступах до штрафного. Українець підлаштував м'яч під ліву ногу та поклав у верхній кут воріт рівнян.

У схожому стилі «гірники» оформили й третій гол. Цього разу в обіймах партнерів опинився Педро Енріке. Оборонець отримав м'яч після розіграшу стандарту, прибрав оборонця і лівою з дистанції застав Гороха зненацька.

У фінальні хвилини команда Турана могла зробити рахунок геть непристойним, але обмежилася трьома забитими м'ячами. Тепер «Шахтар» набрав 21 очко та збереже лідерство в УПЛ. «Верес» же залишиться у середині турнірної таблиці (дев'ять пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

«Верес» – «Шахтар» – 0:3

Голи: Педріньйо, 32, Матвієнко, 58, Педро Енріке, 71

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До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».