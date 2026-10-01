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Відома авіакомпанія пожартувала над фанатами «Манчестер Сіті» перед вердиктом за фінпорушення

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Відома авіакомпанія пожартувала над фанатами «Манчестер Сіті» перед вердиктом за фінпорушення
Ерлінг Голанд може опинитися в англійській трясовині
фото: EFE

«Містяни» опинилися під загрозою пониження в класі

Ірландський лоукостер Ryanair відреагував на підтвердження значних фінансових порушень англійським «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис авіакомпанії у Facebook.

Днями «містян» визнали винними за всіма пунктами звинувачень від англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, гранд у 2009-2018 роках укладав фіктивні контракти, спотворював фінансову звітність, порушував фінансові ліміти. Клубу загрожує зняття очок або навіть пониження в класі.

«Фани «Сіті», не хвилюйтеся, ми все ще зможемо вас доправити у Лутон», – заявили на фоні очікування вердикту в Ryanair.

Лоукостер натякнув на потенційне покарання «містян». Уболівальникам гранда незабаром, імовірно, доведеться відкрити нові горизонти під час підтримки команди в гостьових поєдинках. Зокрема, «Лутон» виступає в англійській Лізі 1.

Водночас після публікації висновків незалежної комісії «Манчестер Сіті» отримав кілька днів на підготовку апеляції. Фінальне рішення щодо покарання «містян» планують ухвалити 2 жовтня. У сезоні 2023/24 ліверпульський «Евертон» і «Ноттінгем Форест» покарали зняттям очок за значно дрібніші порушення.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: Ryanair ФК Манчестер Сіті АПЛ фінанси футбол фанати

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