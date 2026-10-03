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Яскрава перемога Польщі та перша поразка України: результати Ліги націй 2026/2027 за 2 жовтня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Яскрава перемога Польщі та перша поразка України: результати Ліги націй 2026/2027 за 2 жовтня
Роберт Левандовський забив перший за сім років хет-трик за збірну Польщі
фото: SNS

Перемога Північної Ірландії над Україною у Трнаві стала одним з найрезультивніших матчів дня

Учора, 2 жовтня, продовжилися матчі третього туру Ліги націй. Про основні події дня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Яскравий хет-трик Левандовського

Роберт Левандовський нагадав про себе яскравим хет-триком у матчі Польщі проти Румунії. Капітан збірної тричі відзначився у Варшаві, а поляки розгромили суперника з загальним рахунком 6:0. Перший гол 38-річний форвард забив із пенальті після вилучення Раду Дрегушина, який сфолив на ньому у штрафному майданчику. Після перерви Левандовський швидко оформив дубль, а на 86-й хвилині завершив свій вечір третім голом.

На хет-трик у складі збірної Левандовський чекав майже сім років. Востаннє він забивав тричі за Польщу ще у жовтні 2019 року в матчі відбору на Євро-2020 проти Латвії. Цікаво, що нинішній хет-трик став для форварда особливим ще й через ювілейний 170-й матч за національну команду, який він відзначив своїм 90-м голом у першому таймі.

Невдалий матч України проти Північної Ірландії

Збірна України провела один із найневдаліших матчів у нинішньому розіграші Ліги націй, поступившись Північній Ірландії з рахунком 0:3. Команда Андреа Мальдери володіла м'ячем, проте не змогла перетворити територіальну перевагу на достатню кількість небезпечних моментів. Натомість суперник виявився значно ефективнішим: Сіарон Браун відкрив рахунок уже на дев'ятій хвилині, а Айзек Прайс подвоїв перевагу гостей ще до перерви.

Після перерви Браун оформив дубль, причому його другий гол вийшов доволі курйозним: захисник підправив м'яч після штрафного, а Дмитро Різник не впорався з ударом і пропустив його між ногами. Для Брауна це були перші голи за Північну Ірландію, причому одразу два в одному матчі. Перемога дозволила команді Майкла О'Ніла одноосібно очолити групу B2, тоді як Україна залишилася з чотирма очками на межі другого і третього місця.

Дежавю Зідана на «Стад де Франс»

Зінедін Зідан не зміг здобути перемогу у своєму першому домашньому матчі на чолі збірної Франції. «Триколірні» зіграли з Італією у нічию 1:1, хоча після голу Майкла Олісе на 55-й хвилині здавалося, що команда Зідана продовжить переможну серію. Однак італійцям вдалося відігралися завдяки Алессандро Бастоні, який скористався помилкою французької оборони та зрівняв рахунок.

У цього матчу був особливий символічний контекст. Востаннє Зідан виходив на поле «Стад де Франс» у складі Франції саме проти Італії – у фіналі Чемпіонату світу 2006 року. Тоді його кар'єра завершилася червоною карткою після конфлікту з Марко Матерацці, а Італія виграла фінал у серії пенальті. Цього разу Зідан уже спостерігав за грою з тренерської лави, проте Франція знову не змогла перемогти Італію, а наприкінці зустрічі ще й залишилася в меншості після вилучення Дайо Упамекано.

В інших матчах Ліги А Бельгія впевнено обіграла Туреччину (3:0), а в Лізі В Угорщина мінімально здолала Грузію (1:0). У цьому ж дивізіоні Боснія і Герцеговина змогла врятуватися у матчі проти Швеції та зіграти в нічию 1:1. У Лізі С Молдова перемогла Казахстан (2:1), Кіпр здолав Вірменію (2:0), Чорногорія обіграла Латвію (2:1), а Фарерські острови та Словаччина не виявили переможця (1:1).

Наступний ігровий день Ліги націй стартує уже сьогодні, 3 жовтня.

Читайте також: Календар матчів Ліги націй 2026/27

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Третій тур (2 жовтня)

Ліга А

Бельгія – Туреччина 3:0 (1:0)

  • Голи: Де Брейне (10, 59), Лукаку (76)

Франція – Італія 1:1 (0:0)

  • Голи: Олісе (55) – Бастоні (68)

Ліга B

Боснія і Герцеговина – Швеція 1:1 (0:0)

  • Голи: Алайбегович (80) – Йокерес (61)  

Польща – Румунія 6:0 (1:0)

  • Голи: Левандовський (24, 47, 86), Гіце (автогол, 49), Зелінський (62), Беднарек (66)

Угорщина – Грузія 1:0 (1:0)

  • Голи: Керкез (35)

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

  • Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

Ліга C

Казахстан – Молдова 1:2 (0:1)

  • Голи: Аліп (64) – Клещенко (45+1), Попеску (50)  

Кіпр – Вірменія 2:0 (2:0)

  • Голи: Кономіс (19), Какуліс (31)

Латвія – Чорногорія 1:2 (0:1)

  • Голи: Стродс (82) – Аджич (3, 56)  

Фарерські острови – Словаччина 1:1 (0:1)

  • Голи: Юстінуссен (66) – Ватнгамар (автогол, 38)

Турнірна таблиця

Ліга А

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що одразу кілька поєдинків 1 жовтня подарували багато результативних дій

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Теги: Збірна України Ліга націй Зінедін Зідан Дмитро Різник Марко Матерацці Алессандро Бастоні Дайо Упамекано футбол

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