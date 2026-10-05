Україна – Угорщина. Прогноз і анонс на матч Ліги націй

«Синьо-жовті» зіграють четвертий поєдинок за короткий період

Сьогодні, 5 жовтня 2026 року, збірна України на Стадіоні Антона Малатінского в словацькій Трнаві зустрінеться з національною командою Угорщини в рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Україна – Угорщина

Лідером симпатій на 11:10 5 жовтня стала команда Андреа Мальдери, вважають фахівці GGBET. На потенційний успіх збірної України закладено коефіцієнт 2,60. Тим часом на ймовірну перемогу підопічні Марко Россі виставлено кеф 4,56. Підсумкову нічию оцінено балом 1,98. Зате на мінімальну звитягу «синьо-жовтих» (1:0) запропоновано коефіцієнт 6,04. Натомість на тотал більше 3,0 закладено кеф 2,75.

Передматчевий стан команд

Збірна України двічі поспіль втратила очки. Спершу «синьо-жовті» розійшлися миром з Грузією (0:0). Далі підопічні Мальдери зазнали прикрої поразки від збірної Північної Ірландії (0:3).

Натомість Угорщина розписала нічию з ірландцями (0:0). А минулої п'ятниці команда Россі здолала збірну Грузії (1:0). Переможний м'яч оформив оборонець Керкез, який також отримав другу жовту картку та пропустить прийдешній матч.

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Історія очних зустрічей

Досі команди зіграли три поєдинки. Суперники наразі грають безкомпромісно. Зокрема, угорська збірна здобула дві перемоги в спарингах 1992 року.

Натомість у стартовому турі нинішнього сезону Ліги націй перемогу оформила збірна України (1:0). Переможний м'яч оформив форвард Сікан. Вінгер Назаренко під завісу поєдинку отримав червону картку.

Де дивитися матч Україна – Угорщина

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».