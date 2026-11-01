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«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 11 туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 11 туру УПЛ
Житомиряни спробують продовжити серію перемог
фото: ФК «Колос»

Претендент на медалі гостюватиме на Київщині

Сьогодні, 1 листопада, ковалівський «Колос» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Колос» – «Полісся»

Лідером симпатій на 9:50 1 листопада стали «поліські вовки», вважають фахівці GGBET. На потенційну перемогу команди Руслана Костишина запропоновано коефіцієнт 6,30. Натомість на ймовірну звитягу житомирян виставлено кеф 1,55. Підсумкову нічию оцінено балом 4,34. Тим часом на результативну мирову (2:2) закладено коефіцієнт 15,50. Зате на тотал менше 1,5 запропоновано кеф 3,34.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі «Колос» переграв рівненський «Верес» (2:0) на виїзді. Голи до свого активу записали півзахисники Салабай та Станковскі. Раніше «хлібороби» поступилися донецькому «Шахтарю» (1:2). Єдиний м'яч у лавах колективу з Київської області оформив нападник Тахірі.

Натомість «Полісся» минулого тижня розгромило київську «Оболонь» (3:0). Голами відзначилися вінгер Андраде, нападник Краснопір і хавбек Велетень. А в позаминулому турі підопічні Руслана Ротаня розібралися зі столичним «Динамо» (3:1). Хет-трик оформив той же Краснопір, хоч воротар Кудрик залишив житомирян у меншості в дебюті.

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«Вовки» знову виходять на поле – попереду ще один футбольний вечір і нова боротьба за очки в УПЛ. GGBET, офіційний спонсор ФК «Полісся», підтримує команду та всіх, хто живе грою разом із нею. Вболівай за житомирян разом із GGBET. Все буде GG!

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли шість поєдинків. Перевагу поки не створив жоден із колективів. «Хлібороби» записали в актив одну перемогу, а за плечима житомирян – дві.

У минулому сезоні суперники обмінялися виїзними перемогами. Спершу звитягу оформив «Колос» (1:0). Переможний м'яч забив нападник Климчук. Згодом «Полісся» взяло реванш (2:0). Голами відзначилися вінгер Гуцуляк і форвард Краснопір.

Де дивитися матч «Колос» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

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Теги: футбол УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Полісся»

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