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«Мілан» продовжив контракт із лідером команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мілан» продовжив контракт із лідером команди
Крістіан Пулішіч надовго залишиться в гранді
фото: LaPresse

«Россонері» розраховують на плідну співпрацю впродовж багатьох років

Нападник Крістіан Пулішіч уклав новий договір із італійським «Міланом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Американець підписав угоду до літа 2031 року. Попередній контракт вінгера з «россонері» був розрахований до кінця нинішнього сезону. Пулішіч розпочав свою четверту кампанію на «Сан-Сіро».

У складі «Мілана» залишилося четверо виконавців із контрактами до наступного літа. Керівництву гранда доведеться визначитися з майбутнім воротаря Пєтро Террачано, оборонця Фікайо Томорі, хавбеків Луки Модріча та Рубена Лофтуса-Чіка.

Пулішіч у нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Натомість на Чемпіонаті світу 2026 американець зіграв чотири матчі, в яких оформив одну результативну передачу.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол Серія А ФК Мілан Крістіан Пулішіч

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