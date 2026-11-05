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Шалене «Комо» та важкі перемоги грандів: результати Ліги чемпіонів 2026/27 за 4 жовтня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Шалене «Комо» та важкі перемоги грандів: результати Ліги чемпіонів 2026/27 за 4 жовтня
Італійське «Комо» стало зіркою четвертого туру Ліги чемпіонів
фото: ФК «Комо»

Другий день четвертого туру Ліги чемпіонів подарував одразу кілька епічних поєдинків

4 листопада 2026 року увійшло в історію Ліги чемпіонів як дата одного з рекордних поєдинків. Про те, хто ж зумів відзначитися найяскравішими матчами, у цьому огляді повідомляє «Главком».

«Комо» повторило рекорд Ліги чемпіонів

«Комо» влаштувало справжній погром у виїзному матчі проти «Ланса», забивши французам одразу дев'ять м'ячів. Італійці перемогли з рахунком 9:1, а головним героєм зустрічі став Анастасіос Дувікас, який оформив хет-трик. Ще по одному голу забили Ніко Пас, Лукас Да Кунья, Маттео Кемпф, Маттіа Лібералі, Мартін Батуріна та Маттео Папаччолі. Єдиний м'яч господарів забив Рубен Агіллар, але його гол уже не міг змінити перебіг зустрічі.

Завдяки такій результативності «Комо» повторило рекорд Ліги чемпіонів за кількістю голів однієї команди в одному матчі. Раніше дев'ять м'ячів за гру забивала мюнхенська «Баварія», яка у 2024 році розгромила загребське «Динамо» з рахунком 9:2. Також лише дві команди раніше мали перемогу з різницею у вісім м'ячів – «Ліверпуль» проти «Бешикташа» у сезоні 2007/08 та «Реал» проти «Мальме» у сезоні 2015/16. Тепер до цього досягнення долучився італійський клуб, який наразі проводить блискучий сезон. 

АЕК Зубкова ледь не відібрав очки в «Реала»

АЕК був за крок від сенсаційного результату в матчі проти мадридського «Реала». Греки двічі виходили вперед: спочатку Абубакарі Койта відкрив рахунок на 12-й хвилині, а після перерви Ставрос Піліос знову вивів господарів уперед. Мадридці щоразу знаходили відповідь завдяки Джуду Беллінгему та Кіліану Мбаппе, а на 90+2-й хвилині Федеріко Вальверде дальнім ударом приніс гостям перемогу 3:2. Взяв участь у поєдинку і українець Олександр Зубков, який майже весь матч провів на лаві запасних і з'явився на полі на 88-й хвилині, коли АЕК ще намагався втримати нічию. Він здійснив кілька спроб атаки, але не встигнув вплинути на результат.

Цікаво, що для Койти, який відкрив рахунок і допоміг команді вдруге вийти вперед, матч завершився червоною карткою. Після фінального свистка нападник продовжив суперечку з арбітром і був вилучений. Так АЕК не лише втратив очки в компенсований час, а й залишився без одного зі своїх ключових гравців на наступний матч. 

Домчак не зумів відстояти на нуль у дебюті проти «Арсенала»

Український воротар Назар Домчак дебютував у Лізі чемпіонів у матчі «Славії» проти лондонського «Арсенала». Для голкіпера це була серйозна перевірка, адже грати довелося проти чинного фіналіста Ліги чемпіонів. «Арсенал» швидко захопив перевагу, коли на дев'ятій хвилині Ноні Мадуеке відкрив рахунок після передачі Віктора Йокереса, а на 38-й хвилині вже сам швед подвоїв перевагу лондонців. Водночас Домчак неодноразово рятував господарів, зокрема після небезпечних ударів Йокереса та Мікеля Меріно, тож рахунок міг стати ще більшим.

Після перерви «Славія» активніше пішла вперед, а український голкіпер продовжив виручати команду. Утім, зберегти ворота недоторканими йому не вдалося. Проте на 90-й хвилині Віктор Новак скоротив відставання, скориставшись помилкою лондонців під час оборони стандартного положення. Господарі спробували врятувати бодай нічию, але «Арсенал» утримав перемогу 2:1. 

Наступний тур Ліги чемпіонів пройде 24-25 листопада. А з усіма результатами матчів за 4 листопада можна ознайомитися нижче. 

Ліга чемпіонів 2026/27. Четвертий тур (4 листопада)

Фенербахче 3:2 (1:1) Ліверпуль
Голи: Грінвуд (29), Браун (73), Мурікі (79) – Ньоні (25), Ісак (69)
АЕК  2:3 (1:1) Реал
Голи: Койта (12), Піліос (75) – Беллінгем (32), Мбаппе (78), Вальверде (90+2)
Вікінг 4:1 (1:1) Сабах
Голи: Ботгейм (27, 90+4), Тріпич (69), Фальхенер (81) - Мбіна (11)
Ланс 1:9 (0:3) Комо
Голи: Алігар (65) – Дувікас (7, 32, 57), Пас (40), Да Кунья (47), Кемпф (53), Лібералі (62), Батуріна (69), Папаччолі (90+1)
РБ Лейпциг 2:3 (0:1) Манчестер Сіті
Голи: Баку (49), Нуса (61) – Люкеба (автогол, 37), Фернандес (58), Голанд (78)
ПСВ 1:2 (0:1) Брюгге  
Голи: Сано (54) – Трезольді (25), Форбс (65)
Порту 4:1 (1:1) Наполі
Голи: Беднарек (11), Вейга (71), Ківьор (80), Саму (89) – Мактоміней (43)
Боруссія 2:1 (0:0) Бетіс
Голи: Сілва (49), Карецас (72) – Руїбаль (67)
Славія 1:2 (0:2) Арсенал
Голи: Новак (90) – Мадуеке (9), Йокерес (38)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

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Теги: Ліга чемпіонів Федеріко Вальверде Олександр Зубков футбол ФК Реал (Мадрид) ФК АЕК ФК Славія (Прага) ФК Арсенал (Лондон)

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