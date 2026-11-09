Андреа Мальдера повідомив, чому Матвій Пономаренко пропустив тренування у збірній
Нападник «Динамо» Матвій Пономаренко пропустив відкрите тренування збірної України в Ужгороді
Головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера висловився про відсутність форварда «Динамо» Матвія Пономаренка на тренуванні збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».
Наставник повідомив, що після медичного обстеження стане зрозуміло, у якому стані перебуває гравець.
«Пономаренко сьогодні має пройти МРТ. Після цього ми вже будемо знати про його стан», – сказав фахівець.
Пономаренко отримав пошкодження у матчі 12-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо», який завершився нічиєю 0:0.
У поточному сезоні нападник провів за київський клуб 11 матчів в УПЛ та забив шість голів. За цим показником він є одним із найрезультативніших футболістів команди.
Також Пономаренко взяв участь у трьох поєдинках збірної України в Лізі націй сезону 2026/27, які припали на вересень і жовтень. Загалом у цих зустрічах форвард провів на полі 133 хвилини.
Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.
«Дорогі португальці! Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.
Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.
Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.
Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).
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