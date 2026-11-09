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Андреа Мальдера повідомив, чому Матвій Пономаренко пропустив тренування у збірній

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Андреа Мальдера повідомив, чому Матвій Пономаренко пропустив тренування у збірній
Пономаренко отримав пошкодження у матчі 12-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо»
фото: «Динамо»

Нападник «Динамо» Матвій Пономаренко пропустив відкрите тренування збірної України в Ужгороді

Головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера висловився про відсутність форварда «Динамо» Матвія Пономаренка на тренуванні збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Український футбол».

Наставник повідомив, що після медичного обстеження стане зрозуміло, у якому стані перебуває гравець.

«Пономаренко сьогодні має пройти МРТ. Після цього ми вже будемо знати про його стан», – сказав фахівець.

Пономаренко отримав пошкодження у матчі 12-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо», який завершився нічиєю 0:0.

У поточному сезоні нападник провів за київський клуб 11 матчів в УПЛ та забив шість голів. За цим показником він є одним із найрезультативніших футболістів команди.

Також Пономаренко взяв участь у трьох поєдинках збірної України в Лізі націй сезону 2026/27, які припали на вересень і жовтень. Загалом у цих зустрічах форвард провів на полі 133 хвилини.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

«Дорогі португальці! Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).

Теги: Андреа Мальдера Матвій Пономаренко Збірна України футбол

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