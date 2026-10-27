«Челсі» втратив найкращого бомбардира команди на прийдешні поєдинки

Головний тренер «синіх» підтвердив травму основного нападника

Форвард лондонського «Челсі» Жуан Педро потрапив у лазарет команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Metro.

Керманич столичного гранда Хабі Алонсо розповів про стан бразильця на пресконференції. За його словами, Жуан Педро вибув на кілька тижнів. У нього діагностували травму стегна.

«Він наш провідний гравець. Нам його бракуватиме. Ми повинні бути готовими до того, щоби впоратися з його втратою, починаючи від завтрашнього поєдинку проти «Ліверпуля». Я оцінюю всі варіанти, щоб обирати найкращий склад у кожному матчі. Так було в суботу й так буде завтра», – заявив іспанець.

Жуан Педро в нинішньому сезоні зіграв сім поєдинків. До свого активу він записав п'ять голів і віддав три результативні передачі. У графіку «Челсі» до міжнародної паузи заплановані матчі проти «Ліверпуля» в Кубку ліги та проти «Манчестер Юнайтед» і «Сандерленд» – у Прем'єр-лізі.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.