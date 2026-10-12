Збірна України змінила «домашній» стадіон у Лізі націй

«Синьо-жовті» гратимуть максимально близько до батьківщини

Українська асоціація футболу обрала арену для останнього домашнього поєдинку національної команди України в основному раунді Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Матч Україна – Грузія відбудеться у словацькому Кошице. Перші два поєдинки «синьо-жовті» зіграли в словацькій Трнаві. Збірна України змушена приймати суперників за межами батьківщини через російську агресію.

Кошице – друге за чисельністю після Братислави словацьке місто. Адміністративний центр Кошицького краю розташований усього за 97 км від Ужгорода.

Що відомо про Kosicka futbalova arena

Збудований у дві черги в 2018-2023 роках стадіон. Належить місту Кошице та коштував 22,5 млн євро.

Арена може прийняти 12555 глядачів. Господар арени – «Кошице». Також там тричі побувала збірна Словаччини. Після повномасштабного вторгнення РФ до України матчі єврокубків на цьому стадіоні грали «Дніпро-1», криворізький «Кривбас» і житомирське «Полісся».

Яке становище збірної України в Лізі націй

У чотирьох турах національна команда України набрала чотири очки та зберегла шанси на фініш на будь-якій позиції у квартеті перед фінальним вікном матчів. У листопаді на «синьо-жовтих» чекатимуть вояж у Белфаст за реваншем у збірної Північної Ірландії та домашній поєдинок проти Грузії. Дві перемоги та сприятливі підсумки паралельних матчів зберігають для підопічних Андреа Мальдери шанси навіть на перемогу в групі та путівку в Дивізіон A.

Standings provided by Sofascore

До слова, днями молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.