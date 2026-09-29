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Збірна України з ампфутболу дізналась суперників на Чемпіонаті світу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України з ампфутболу дізналась суперників на Чемпіонаті світу
Україна дебютує на ЧС з ампфутболу
фото: пресслужба УАФ

Турнір пройде з 13 по 22 листопада

Збірна України з ампфутболу дізналась, з ким зустрінеться на груповому етапі Чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір пройде з 13 по 22 листопада у Мексиці у місті Сан-Хуан-де-лос-Лагос. Приймуть участь у змаганні 24 команди.

Синьо-жовті птрапили до групи С разом з командами Японії, Німеччини та Бразилії. Для збірної України цей ЧС стане дебютним.

Жеребкування Чемпіонату світу з ампфутболу

  • Група A: Мексика, Італія, Ліберія, Алжир
  • Група B: Туреччина, Іспанія, Нігерія, Єгипет
  • Група C: Бразилія, Японія, Німеччина, Україна
  • Група D: Ангола, Колумбія, Гана, Ірак
  • Група E: Узбекистан, Марокко, США, Уругвай
  • Група F: Англія, Польща, Іран, Коста-Рика

Ампфутбол – адаптований вид футболу для людей з ампутацією кінцівок або порушенням функції однієї з них. На полі грають 7 гравців – 6 польових і воротар. Польові гравці повинні мати ампутацію або порушення функції нижньої кінцівки, а воротар — верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин із 10-хвилинною перервою та проходить на майданчику розміром 60×40 метрів за адаптованими правилами, розробленими з урахуванням безпеки гравців. В Україні проживає понад 100 000 людей з ампутаціями кінцівок. Ампфутбол допомагає їм повертатися до активного життя, займатися спортом і ставати частиною спільноти.

До слова, Чемпіон світу-2018 Олів'є Жиру анонсував завершення футбольної кар'єри.

Нагадаємо, що лідер «Барселони» Рафінья отримав ушкодження у матчі за збірну Бразилії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України параспорт

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