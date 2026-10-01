Напиши збірній. УАФ запустила проєкт для вболівальників перед грою з Північною Ірландією

У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України проведе домашній матч третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії

УАФ запустила спеціальний проєкт, аби зблизити гравців та вболівальників перед надважливими матчами Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України проведе домашній матч третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Гра відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві, початок – о 21:45 за київським часом.

УАФ запустила спеціальну сторінку, де кожен може написати збірній особистий лист. До нього можна додати фото або коротке відео: з родиною перед телевізором, з друзями у футболках збірної, з бойовими побратимами чи з дітьми, які вперше вболівають за Україну.

«Ми зберемо ваші листи й прочитаємо їх команді на стадіоні перед матчем. Гравці почують, що їх підтримують не лише ті, хто прийде на трибуни, а й мільйони людей удома, для яких кожен виступ збірної – привід об’єднатися

Матч проти Північної Ірландії надзвичайно важливий для турнірних перспектив нашої команди в Лізі націй. У таких іграх вирішують не тільки тактика й фізична готовність, а й характер. І характер найкраще живлять слова тих, заради кого грає команда.

Написати лист просто. Завантажте додаток UAF Digital в App Store чи Google Play, знайдіть банер «Передай слова підтримки», або сповіщення від додатку, відкрийте сторінку, напишіть кілька речень у полі листа, за бажанням додайте фото чи відео, підпишіться й натисніть «Надіслати». Листи приймаються до стартового свистка, тому не відкладайте: що більше голосів пролунає перед матчем, то сильніше команда відчує, що за її спиною – вся країна», – зазначили в УАФ.

До слова, нещодавно збірна України розписала нічию з Грузією у Тбілісі. Андреа Мальдера випустив напіврезервний склад. Матч завершився без голів.

Нагадаємо, раніше Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.