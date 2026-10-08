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Пропагандисти анонсували візит до Москви чемпіона світу та ексгравця «Металіста»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пропагандисти анонсували візит до Москви чемпіона світу та ексгравця «Металіста»
Алехандро Гомес грав за харківський клуб у сезоні 2013/14

Алехандро Гомес зіграв 24 гри (забив 4 голи) у складі харківського «Металіста»

Пропагандисти стверджують, що чемпіон світу 2022 року у складі збірної Аргентини та ексгравець харківського «Металіста» Алехандро Гомес візьме участь у церемонії вручення премій імені Микити Симоняна, яка відбудеться 12 жовтня у Москві. Про це інформує «Главком».

Захід буде присвячено 100-річчю від дня народження Микити Симоняна. На церемонії будуть присутні колишні та чинні російські та іноземні спортсмени, а також інші запрошені гості.

Зазначається, що Гомес вручить одну із нагород.

РФ використовує такі церемонії для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію свого футболу. Вони вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Аргентинський футболіст є переможцем Чемпіонату світу 2022 року, Кубка Америки 2021 року та Ліги Європи у складі «Севільї».

У сезоні 2013/14 Алехандро Гомес зіграв 24 гри (забив 4 голи) у складі харківського «Металіста».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол Алехандро Ґомес

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