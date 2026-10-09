Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Тренер «Барселони» несподівано прибрав зі складу основного бомбардира

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тренер «Барселони» несподівано прибрав зі складу основного бомбардира
Рафінья отримав позачерговий відпочинок
фото: EFE

Фахівець публічно пояснив свою позицію

Нападник іспанської «Барселони» Рафінья пропустить прийдешні поєдинки гранда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Відсутність бразильця в матчах проти «Хетафе» в Ла Лізі (10 жовтня) та стамбульського «Галатасарая» у Лізі чемпіонів (13 жовтня) підтвердив керманич «блаугранас» Гансі Флік. Німець вирішив поберегти Рафінью. Той отримав ушкодження у таборі національної команди.

«Рафінья не травмований, але ми повинні бути обережними, бо торік він зазнав трьох травм, тож нам треба про нього подбати. Він не буде доступним ані завтра, ані в матчі проти «Галатасарая», – пояснив головний тренер «Барси».

У нинішньому сезоні Рафінья зіграв вісім поєдинків. До свого активу він записав 14 голів і три результативні передачі. Після відходу Роберта Левандовскі бразильський нападник перекваліфікувався у центрфорварда.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Читайте також:

Теги: Рафінья ФК Барселона Ганс-Дітер Флік Ліга чемпіонів Ла Ліга футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанський вінгер розпочав кар'єру у 2004 році
Ексзірка «Барселони» та збірної Іспанії оголосив про завершення карʼєри
7 жовтня, 15:54
Френкі де Йонг зробив черговий крок до виходу на поле
Лідер півзахисту «Барселони» повернувся до тренувань
6 жовтня, 17:37
Іван Фреснеда отримав варіант на батьківщині
«Барселона» відновила інтерес до дебютанта збірної Іспанії – ЗМІ
4 жовтня, 19:22
Рафінья відбувся переляком через ушкодження
Бомбардир «Барселони» уникнув важкої травми в збірній Бразилії
2 жовтня, 16:11
Андреас Крістенсен зазнав травми
«Барселона» втратила основного оборонця на тривалий період
23 вересня, 19:56
Рафінья став головною ударною силою каталонців
«Барселона» домовилася про новий контракт із головним бомбардиром
19 вересня, 18:27
Жоан Гарсія має проблеми зі здоров'ям
«Барселона» підтвердила травму основного голкіпера
17 вересня, 17:30
Ганс-Дітер Флік емоційно висловився про своїх гравців після завершення матчу з «Феєнордом»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
10 вересня, 23:08
Ентоні Гордон освоївся на «Камп Ноу»
Новачок «Барселони» повторив давнє досягнення Мессі
7 вересня, 14:57

Футбол

Тріо українців повернулося до тренувань «Полісся»
Тріо українців повернулося до тренувань «Полісся»
Тренер «Барселони» несподівано прибрав зі складу основного бомбардира
Тренер «Барселони» несподівано прибрав зі складу основного бомбардира
Чемпіон Європи-2024 продовжить футбольну кар'єру в Катарі
Чемпіон Європи-2024 продовжить футбольну кар'єру в Катарі
Власник «Евертона» виставив на продаж клуб Миколенка
Власник «Евертона» виставив на продаж клуб Миколенка
Аргентинська прокуратура вимагає до 12 років ув’язнення для лікарів Дієго Марадони
Аргентинська прокуратура вимагає до 12 років ув’язнення для лікарів Дієго Марадони
Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика
Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
117K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua