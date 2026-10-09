Тренер «Барселони» несподівано прибрав зі складу основного бомбардира

Фахівець публічно пояснив свою позицію

Нападник іспанської «Барселони» Рафінья пропустить прийдешні поєдинки гранда. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Відсутність бразильця в матчах проти «Хетафе» в Ла Лізі (10 жовтня) та стамбульського «Галатасарая» у Лізі чемпіонів (13 жовтня) підтвердив керманич «блаугранас» Гансі Флік. Німець вирішив поберегти Рафінью. Той отримав ушкодження у таборі національної команди.

«Рафінья не травмований, але ми повинні бути обережними, бо торік він зазнав трьох травм, тож нам треба про нього подбати. Він не буде доступним ані завтра, ані в матчі проти «Галатасарая», – пояснив головний тренер «Барси».

У нинішньому сезоні Рафінья зіграв вісім поєдинків. До свого активу він записав 14 голів і три результативні передачі. Після відходу Роберта Левандовскі бразильський нападник перекваліфікувався у центрфорварда.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.