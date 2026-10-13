«Атлетіко» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Історичні гранди зійдуться в столиці Іспанії

Сьогодні, 13 жовтня 2026 року, мадридський «Атлетіко» на стадіоні «Ванда Метрополітано» прийме англійський «Манчестер Юнайтед» у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Атлетіко» – «Манчестер Юнайтед»

Шанси «матрацників» на 12:55 13 жовтня виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На домашній успіх команди Дієго Сімеоне виставлено коефіцієнт 1,95. Зате на виїзну перемогу МЮ закладено кеф 3,88. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,84. Тим часом на мінімальну перемогу «Атлетіко» (1:0) запропоновано коефіцієнт 8,50. Натомість на тотал менше 2,0 виставлено кеф 3,71.

Передматчевий стан команд

У першому турі загального етапу іспанський гранд поступився англійському «Ліверпулю» (1:2). Голом відзначився універсал Льоренте. Натомість перед відновленням змагань у Лізі чемпіонів «Атлетіко» переграв «Алавес» із Віторії (2:1) в іспанській Ла Лізі. Забиті м'ячі оформили оборонці Грімальдо та Ромеро.

Тим часом манкуніанці на старті Ліги чемпіонів розгромили бакинський «Сабах» (4:0). Голи до свого активу записали нападник Кунья, півзахисник Фернандеш, форвард Шешко та оборонець Мартінес. Натомість в англійській Прем'єр-лізі минулої суботи МЮ розійшовся миром із лондонським «Тоттенгемом» (1:1). М'яч забив нападник Мбемо.

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Орієнтовні склади команд

«Атлетіко»: Облак – Льоренте, Пубіль, Ганцко, Грімальдо – Сімеоне, Барріос, Коке, Лукман – Девід, Баена

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс – Йоро, Магвайр, Мартінес, Шоу – Мейну, Тілеманс – Мбемо, Фернандеш, Рашфорд – Кунья

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли чотири поєдинки. «Манчестер Юнайтед» не здобув жодної перемоги над іспанським колективом. «Атлетіко» двічі переміг «червоних дияволів», а ще два поєдинки звів унічию.

Останнє побачення суперників відбулося у сезоні 2021/22 Ліги чемпіонів. У рамках 1/8 фіналу головного єврокубка «матрацники» розписали з манкуніанцями нічию удома (1:1). На гол нападника Фелікса МЮ відповів забитим м'ячем вінгера Еланги. Натомість на «Олд Траффорд» гору взяв «Атлетіко» (1:0). Героєм іспанського гранда став оборонець Лоді.

Де дивитися матч «Атлетіко» – «Манчестер Юнайтед»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».