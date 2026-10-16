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Триразовий чемпіон Іспанії вирішив покинути «Барселону» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Триразовий чемпіон Іспанії вирішив покинути «Барселону» – ЗМІ
Алехандро Бальде зважився на радикальний крок
фото: EFE

Вихованець гранда незадоволений браком ігрового часу

Оборонець іспанської «Барселони» Алехандро Бальде розпочав пошуки нової команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Зміною клубної прописки займеться суперагент Жорже Мендеш. Бальде міг покинути «Камп Ноу» влітку, але вирішив залишитися у складі рідної команди. Однак, на старті сезону він програв конкуренцію за місце в основі.

Іспанець потрапив до структури «Барси» молодшим школярем. У першій команді Бальде дебютував у кампанії 2021/22. Із тих пір він зіграв 169 матчів у всіх турнірах (три голи, 21 асист) і завоював три титули Ла Ліги, а також Кубок і три Суперкубки Іспанії.

Бальде в нинішньому сезоні провів лише 12 хвилин (один матч у чемпіонаті Іспанії). Тренерський штаб «Барселони» використовує на лівому фланзі оборони Хаві Еспарта та Жуана Канселу. Контракт резервіста з «блаугранас» чинний до літа 2028 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: футбол ФК Барселона Ла Ліга

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