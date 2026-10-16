Чемпіони світу з футболу отримали значний штраф після товариського матчу з Єгиптом

Іспанські вболівальники систематично проявляли неповагу до єгиптян під час поєдинку

Іспанська федерація намагалася оскаржити рішення, але апеляція виявилася невдалою

ФІФА оштрафувала Королівську іспанську футбольну федерацію на 20 тисяч доларів і зобов’язала частково закрити трибуни на наступному товариському матчі національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Обурлива поведінка іспанських фанатів

Інциденти сталися 31 березня на стадіоні RCDE поблизу Барселони, домашній арені «Еспаньйола». Під час товариського матчу, який завершився з рахунком 0:0, частина іспанських уболівальників двічі скандувала: «Хто не стрибає, той мусульманин». Після повторення вигуків диктор стадіону попередив глядачів про неприпустимість такої поведінки, а на великому екрані з’явилося повідомлення із закликом не допускати дискримінації.

На інцидент відреагував вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль, який сповідує іслам. Футболіст назвав вигуки проявом неповаги та нетерпимості, а їхніх авторів охарактеризував як неосвічених расистів. Наступного дня іспанська поліція розпочала розслідування, а згодом ФІФА відкрила дисциплінарне провадження проти іспанської федерації.

Федерація намагалася оскаржити рішення

Під час розгляду справи RFEF наполягала, що саме слово «мусульманин» не є образливим або принизливим. Федерація вважала, що поведінку вболівальників потрібно оцінювати за статтею 17 дисциплінарного кодексу ФІФА, яка стосується політичних, ідеологічних, релігійних та образливих повідомлень, а не за статтею 15 про дискримінацію та расистські образи.

Однак дисциплінарний комітет ФІФА відхилив цей аргумент. У федерації футболу наголосили, що для встановлення дискримінації не обов’язково використовувати відверту образу: слово або вислів можуть мати принизливий характер залежно від контексту, зокрема коли їх використовують для образи, глузування чи демонстрації меншовартості.

У підсумку RFEF отримала штраф у розмірі 20 тисяч доларів. Крім того, під час наступного товариського матчу збірної Іспанії мають закрити щонайменше 15% доступних місць на стадіоні.

Нагадаємо, що Литовська поліція проводила розслідування расистського скандалу на Чемпіонаті світу з пауерліфтингу.