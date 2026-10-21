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«Реал» – РБ «Лейпциг». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» – РБ «Лейпциг». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Вершкові» мають дві перемоги в турнірі
фото: EFE

Королівський клуб прийме німецький колектив

Сьогодні, 21 жовтня 2026 року, мадридський «Реал» на арені «Сантьяго Бернабеу» зустрінеться з німецьким РБ «Лейпциг» у поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Реал» – РБ «Лейпциг»

Безумовним лідером симпатій на 14:15 21 жовтня виявився іспанський гранд, упевнені фахівці GGBET. На потенційну перемогу «вершкових» виставлено коефіцієнт 1,24. Зате на ймовірну звитягу саксонців запропоновано кеф 10,50. Підсумкову нічию оцінено балом 7,60. Натомість на бойову мирову (1:1) закладено коефіцієнт 14,00. Тим часом на тотал менше 3,0 виставлено кеф 4,04.

Передматчевий стан команд

«Реал» стартував у турнірі з двох перемог над італійськими колективами. Спершу команда Жозе Моурінью переграла міланський «Інтер» (2:1). Забиті м'ячі оформили форвард Мбаппе та півзахисник Вальверде. Минулого тижня «вершкові» дотиснули «Рому» (4:3). Голи до свого активу записали той же Мбаппе, нападники Еспі та Ендрік, а також оборонець Рюдігер.

Натомість РБ «Лейпциг» на старті зазнав розгромної поразки вд італійського «Комо» (1:4). Єдиний м'яч забив хавбек Максімовіч. Зате минулого тижня «червоні бики» реабілітувалися перемогою над нідерландським ПСВ (1:0). Переможним голом відзначився півзахисник Груда.

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Орієнтовні склади команд

«Реал»: Куртуа – Вальверде, Конате, Гюйен, Каррерас – Гюлер, Чуамені – Діоманде, Беллінгем, Вінісіус – Мбаппе

РБ «Лейпциг»: Вандервордт – Баку, Орбан, Лукеба, Раум – Банзузі, Ель Айнауї – Груда, Нкунку, Нуса – Кардозо

Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли чотири поєдинки. Перевага на боці «вершкових» – дві перемоги проти однієї у саксонців. Ще один матч завершився нічиєю.

У сезоні 2023/24 команди зійшлися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Спершу «Реал» оформив виїзну перемогу (1:0). М'яч забив хавбек Діас. А потім у столиці Іспанії суперники розійшлися миром (1:1). На гол нападника Вінісіуса РБ «Лейпциг» відповів забитим м'ячем оборонця Орбана.

Де дивитися матч «Реал» – РБ «Лейпциг»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 4».

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид)

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