«Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі

Чемпіон України оформив чергову перемогу на внутрішній арені

Донецький «Шахтар» переграв ковалівський «Колос» (2:0) у 9-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Суперники відразу вирішили не відсиджуватися в обороні. Спершу Пахолюк парирував удар Бруніньйо, а Мейрелліш не влучив у рамку «хліборобів». А потім спробу Салабая після перехоплення вчасним виходом із воріт нівелював Різник.

Та на 10-й хвилині «гірники» таки повели в рахунку. Організували гол оборонці «Шахтаря». Маттурро віддав ліворуч на Тобіаса, а той змістився з флангу на кут штрафного в стилі Мендози та несподівано для кіпера пробив у ближній.

Команда Арди Турана відразу могла подвоїти рахунок. Після кутового той же Маттурро головою поцілив у поперечину, а Мейрелліш на добиванні влучив у стійку. Зрештою, вдруге забив «Шахтар» ближче до перерви – Назарина подав штрафний, а Бондар головою спрямував м'яч у сітку.

Під кінець першого тайму Різник впорався з ударом Рухадзе. А от у другій половині «Колос» зрідка турбував голкіпера збірної України. Зате «гірники» могли робити рахунок розгромним – Тобіасу та Бруніньйо (двічі) забракло влучності.

Утім, під завісу поєдинку додав інтриги Тахірі. Хоча зробив гол інший балканець – Станковскі обікрав Криськіва в центрі поля, протягнув м'яч до штрафного та відкинув на косовара. Тахірі пробив Різника ударом під поперечину.

На більше гості не замахнулися. «Шахтар» утримав потрібний рахунок і здобув восьму перемогу в дев'яти турах. Підопічні Турана йдуть в лідерах УПЛ (24 очки). Тим часом «Колос» залишився у середині турнірної таблиці (вісім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Дев'ятий тур

«Шахтар» – «Колос» – 2:1

Голи: Тобіас, 10, Бондар, 36 – Тахірі, 84

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До слова, чернівецька «Буковина» сенсаційно програла «Кудрівці» в Прем'єр-лізі. Аутсайдер чемпіонату забив чернівчанам чотири голи. Жовто-чорні відповіли лише голом хавбека Дахновського.

Нагадаємо, луганська «Зоря» вирвала перемогу над «Чорноморцем» із Одеси в УПЛ. Переможний м'яч оформив хавбек Кушніренко. Матч відбувся в умовах туману.