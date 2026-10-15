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«ПСЖ» без Забарного розбив «Манчестер Сіті» на «Етіхаді»

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Данііл Киріяка
glavcom.ua
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«ПСЖ» без Забарного розбив «Манчестер Сіті» на «Етіхаді»
Паризький гранд здобув другу перемогу у поточному розіграші ЛЧ
фото: ФК «ПСЖ»

«ПСЖ» очолив турнірну таблицю Ліги чемпіонів

14 жовтня відбувся матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та «ПСЖ». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у Манчестері на стадіоні «Етіхад».

Перший тайм видався надуспішним для гостей: комнада Луїса Енріке тричі вразила ворота суперників, у той час як у підопічних Енцо Марески на ці постріли відповіді не знайшлося. За розгромної переваги парижан команди пішли на перерву.

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Другий тайм розпочався для «містян» з голу від Ерлінга Голанда, втім на нього швидко відповіа Акліуш, щоправда не без допомоги Джанлуїджи Доннарумми, який дуже невдало зіграв на лінї воріт.

Ближче до кінцівки матч норвезкий бомбардир містян оформив дубль, проте на більше їх не вистачило. На 90-й хвилині форвард гостей Ферран Торрес не реалізував пенальті.

Захисник «ПСЖ» Ілля Забарний увесь матч провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, другий тур

«Манчестер Сіті» (Англія) – «ПСЖ» (Франція) – 2:4

  • Голи: Холанд, 53, 75 – Дуе, 13, Дембеле, 15, Вітінья, 32, Акліуш, 62

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що легіонер збірної України розкрив подвійну мотивацію на матч із «Шахтарем» у Лізі чемпіонів. 

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Манчестер Сіті ФК Парі Сен-Жермен

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