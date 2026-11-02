«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 11 туру УПЛ

Столичний гранд гостюватиме на Дніпропетровщині

Сьогодні, 2 листопада, криворізький «Кривбас» прийме київське «Динамо» в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Кривбас» – «Динамо»

Шанси столичного гранда на 9:20 2 листопада виглядають переконливішими, стверджують фахівці GGBET. На домашню перемогу команди Олександра Петракова виставлено коефіцієнт 7,90. Зате ймовірну звитягу «біло-синіх» оцінено кефом 1,37. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 5,60. Натомість на впевнений успіх «Динамо» (2:0) запропоновано коефіцієнт 7,40. Тим часом на тотал більше 3,0 виставлено кеф 1,75.

Передматчевий стан команд

Посеред тижня «Кривбас» пробився в 1/4 фіналу Кубка України, здолавши луганську «Зорю» в серії одинадцятиметрових (1:1, пенальті – 3:2). В основний час голом відзначився півзахисник Герберт. А в попередньому турі УПЛ криворіжці розписали нічию з чернівецькою «Буковиною» (0:0).

Натомість столичний гранд вилетів у Кубку України від донецького «Шахтаря» (0:3). Оборонці Михавко та Тіаре, а також нападник Герреро отримали червоні картки. Минулого тижня в Прем'єр-лізі «Динамо» переграло «Кудрівку» (3:1). М'ячі забили хавбеки Михайленко та Піхальонок, а третій гол – оборонця Векляка у власні ворота.

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Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 55 матчів. Тотальна перевага на боці столичного гранда – 43 перемоги проти лише двох. Ще 10 поєдинків завершилися нічиїми. У минулому сезоні «Динамо» двічі відсвяткувало успіх.

Удома «біло-сині» розгромили «Кривбас» (4:0). Голами відзначилися оборонці Попов і Караваєв, вінгер Ярмоленко та нападник Герреро. А в Кривому Розі команди влаштували феєрію (5:6). У лавах господарів каре оформив вінгер Мендоза, а ще один м'яч забив хавбек Задерака. У складі «Динамо» голи до свого активу записали форвард Пономаренко, оборонець Михавко, вінгер Волошин, півзахисник Буяльський та той же Ярмоленко (дубль).

Де дивитися матч «Кривбас» – «Динамо»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.