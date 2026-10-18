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Нестримний Діас та ювілей «Вердера»: результати шостого туру Бундесліги 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Нестримний Діас та ювілей «Вердера»: результати шостого туру Бундесліги 2026/27
Луїс Діас провів блискучий поєдинок проти «Аугсбурга»
фото: ФК «Баварія»

Мюнхенська «Баварія» стала автором найбільшого розгрому тижня Бундесліги

Підійшов до завершення шостий ігровий тиждень німецької Бундесліги. Про головні події тижня у німецькому чемпіонаті повідомляє «Главком».

Хет-трик Діаса допоміг «Баварії» розгромити «Лейпциг»

«Баварія» влаштувала гольову феєрію в матчі проти «РБ Лейпциг» і здобула перемогу з рахунком 6:1. Головним героєм зустрічі став Луїс Діас, який оформив хет-трик. Колумбієць відкрив рахунок уже на 12-й хвилині, а згодом до розгрому долучилися Павлович та Олісе. Після перерви Діас забив ще двічі – на 47-й і 69-й хвилинах. Між його голами відзначився Гаррі Кейн, а «Лейпциг» зміг відповісти лише наприкінці зустрічі, коли Максимович забив на 90+1-й хвилині.

«Ельферсберг» втримав перемогу над «Аугсбургом» у гольовій перестрілці

«Ельферсберг» потужно розпочав зустріч і вже до 28-ї хвилини вів у три голи завдяки влучним ударам Петкова, Гюнтера та Рора. Перед перервою Рідер скоротив відставання «Аугсбурга», а в другому таймі Грегорич зробив рахунок 3:2. На 89-й хвилині Шмаль, здавалося, зняв питання щодо переможця, забивши четвертий м’яч господарів.

Проте вже за хвилину Кемюр знову повернув інтригу, скоротивши відставання гостей до одного гола. Однак попри шалений тиск наприкінці зустрічі, «Ельферсберг» зберіг перевагу й здобув перемогу 4:3. 

«Вердер» провів особливий матч на своєму стадіоні

«Вердер» відзначив особливу дату на домашньому стадіоні «Везерштадіон», зігравши проти «Падерборна» в день його сторіччя. Але святковий матч ледь не завершився невдало для бременців: спершу Маріно відкрив рахунок на 18-й хвилині, а потім на 30-й Тіггес подвоїв перевагу «Падерборна». Після перерви «Вердер» відповів завдяки дублю Фюллькруга: нападник забив на 59-й і 65-й хвилинах та допоміг команді відігратися. У підсумку зустріч завершилася нічиєю 2:2.

Наступний тур Бундесліги 2026/2027 пройде 23-25 жовтня. З результатами шостого тижня можна ознайомитися нижче. 

Читайте також: Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27

Бундесліга 2026/2027. Шостий тур

«Айнтрахт» – «Кельн» 1:0 (0:0)

  • Голи: Ебнуталіб (77)

«Баварія» – «РБ Лейпциг» 6:1 (3:0)

  • Голи: Діас (12, 47, 69), Павлович (26), Олісе (34), Кейн (53) – Максимович (90+1)

«Ельферсберг» – «Аугсбург» 4:3 (3:1)

  • Голи: Петков (4), Гюнтер (7), Рор (28), Шмаль (89) – Рідер (45+9), Грегорич (76), Кемюр (90)

«Гамбург» – «Штутгарт» 1:0 (0:0)

  • Голи: Мугайм (88)

«Шальке» – «Майнц» 0:1 (0:1)

  • Голи: Тіц (24)

«Уніон Берлін» – «Боруссія» 0:0 (0:0)

«Вердер» – «Падерборн» 2:2 (0:2)

  • Голи: Фюллькруг (59, 65) – Маріно (18), Тіггес (30)

«Боруссія» Менхенгладбах – «Гоффенхайм» 1:2 (0:1)

  • Голи: Мох'я (49) – Конте (11), Прасс (54)

«Баєр» – «Фрайбург» 2:1 (1:1)

  • Голи: Маза (19), Шик (76) – Шергант (14)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого туру Робін Фельгауер став автором найшвидшого голу в історії німецького чемпіонату

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Теги: Бундесліга футбол Луїс Діас Гаррі Кейн ФК Баварія

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