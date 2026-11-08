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«Атлетіко» – «Барселона». Прогноз і анонс на матч 12 туру Ла Ліги

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Атлетіко» – «Барселона». Прогноз і анонс на матч 12 туру Ла Ліги
Педрі проти Маркоса Льоренте в Лізі чемпіонів
фото: ФК «Барселона»

Визнані гранди перетнуться в столиці Іспанії

Сьогодні, 8 листопада, мадридський «Атлетіко» на арені «Ванда Метрополітано» прийме «Барселону» в рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Атлетіко» – «Барселона»

Шанси каталонців на 13:45 8 листопада виглядають привабливішими, вважають букмекери GGBET. На домашню перемогу «матрацників» закладено коефіцієнт 3,28. Тим часом на ймовірний успіх «Барси» виставлено кеф 2,05. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 4,20. Зате на мінімальну перемогу «Атлетіко» (1:0) запропоновано коефіцієнт 14,50. Натомість на тотал більше 3,0 закладено кеф 1,52.

Передматчевий стан команд

Два тижні тому мадридці переграли в Ла Лізі «Депортіво» з Ла-Коруньї (1:0). Переможний м'яч оформив нападник Альварес. А в попередньому турі «Атлетіко» розібрався з валенсійським «Леванте» (2:0). Голи до свого активу записали оборонець Грімальдо та півзахисник Сімеоне.

Натомість «Барселона» поступилася мадридському «Реалу» в Ель Класіко (1:2) два тижні тому. Єдиний м'яч оформив форвард Рафінья. Зате в минулому турі «блаугранас» розгромили «Алавес» із Віторії (6:1). Голами відзначилися той же Рафінья (дубль), хавбек Лопес, нападник Ямаль (дубль) і вінгер Гордон.

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Орієнтовні склади команд

«Атлетіко»: Облак – Льоренте, Пубіль, Ганцко, Грімальдо – Сімеоне, Варгас, Юлманд, Баена – Альварес, Лі

«Барселона»: Ж. Гарсія – Фарінас, Кубарсі, де Йонг, Канселу – Гаві, Педрі – Ямаль, Лопес, Адеємі – Рафінья

Історія очних зустрічей

Наразі суперники зіграли 178 матчів у Ла Лізі. «Атлетіко» оформив 53 перемоги. За плечима різних поколінь «блаугранас» 83 звитяги. Нічиїми обернулися 42 поєдинки.

У минулому сезоні в національній першості обидва матчі виграла «Барселона». Спершу каталонці розібралися з «Атлетіко» вдома (3:1). На гол хавбека Баени «Барса» відповіла забитими м'ячами нападника Рафіньї, півзахисника Ольмо та форварда Торреса. А в столиці перемога «блаугранас» була скромнішою (2:1). У складі «матрацників» забитим м'ячем відзначився півзахисник Сімеоне, а за гостей голи до свого активу записали форварди Рашфорд і Левандовскі.

Де дивитися матч «Атлетіко» – «Барселона»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: футбол ФК Барселона ФК Атлетіко (Мадрид) Ла Ліга

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