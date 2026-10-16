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На фронті загинув гравець збірної України з футболу Роман Максимюк

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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На фронті загинув гравець збірної України з футболу Роман Максимюк
Роман Максимюк став на захист України у 2022 році
фото: Sport.ua

Колишній український футболіст понад рік вважався безвісти зниклим 

Колишній український півзахисник Роман Максимюк, який викликався до збірної України з футболу, загинув на війні. Про важку новину повідомила дружина ексфутболіста Віра Максимюк, інформує «Главком».

Важкі новини 

Роман Максимюк добровільно став на захист України у 2022 році: він перебував у складі 25-ї Січеславської повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ. Однак понад рік тому воїн перестав виходити на зв'язок зі своїми рідними. За даними Чемпіона, чоловік востаннє був у мережі 30 січня 2025 року, бо саме тоді Максимюк зателефонував своїй дружині Вірі і попередив, що знаходиться на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час не буде зв'язку.

Його дружина контактувала з відділом підрозділу Романа, який відповідав за зв'язки з родинами військових, однак результатів не було. Через це колишній футболіст почав вважатися безвісти зниклим. Зокрема, під час товариського матчу збірної України з Канадою синьо-жовті виходили на зустріч з футболкою Максимюка та його кітелем. 

Однак сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці дружина Романа Максимюка Віра написала, що з фронту надійшли невтішні новини: «Чуда не стало... Рік надії, очікування, молитв і віри... Рік, упродовж якого ми жили між небом та землею, хапалися за найменшу надію та вірили, що Рома повернеться додому. 

Дякую всім, хто молився, підтримував, допомагав щукати й не давав згаснути надії. Дякую кожномк, хто пам'ятав про Рому разом із нами. Прошу пам'ятати мого Рому. Він був не просто зниклим безвісти. Він був чоловіком, татом, сином, другом. Людиною, яку любили й чекали». 

Кар'єра футболіста

Роман Максимюк розпочав свій шлях у професійному футболі у четвертому класі, коли пішов займатися до надвірнянської ДЮСШ. Упродовж своєї ігрової кар'єри він виступав за чимало клубів, зокрема «Кристал» (Чортків), «Бескид», ЦСКА, «ЦСКА-Борисфен», «Хутровик», «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), «Зеніт», «Динамо» (Київ), «Дніпро» (Дніпро) та «Волинь». Його дебют у Вищій лізі України відбувся 25 липня 1995 року в матчі між «Прикарпаттям» і «Таврією», який завершився перемогою івано-франківців з рахунком 4:3.

Окрім клубних виступів, Максимюк захищав кольори національної збірної України, у складі якої провів п'ять матчів. Його дебют на міжнародному рівні припав на 19 серпня 1998 року в товариському поєдинку проти збірної Грузії, де українські футболісти здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0.

Нагадаємо, що на війні загинув український волейболіст Любомир Бонк

Теги: смерть війна футбол

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