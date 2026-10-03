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Клуб росіянина попрощався з легендою «Шахтаря» після провального старту сезону

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Клуб росіянина попрощався з легендою «Шахтаря» після провального старту сезону
Українець завершив кар'єру у вересні 2025 року
фото: ФК «Шахтар». Дмитро Чигринський

Співпраця Дмитра Чигринського та «Красави» підійшла до кінця

Український фахівець Дмитро Чигринський залишив пост головного тренера «Красави». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу кіпрського клубу.

Власником клубу є росіянин Олег Савін, який засудив вторгення Роісї до України та виїхав з країни.

«Тренерський штаб Чигринського залишає «Красаву». З чинним штабом клуб пережив найгірший початок сезону в своїй історії, вперше програвши всі чотири стартові тури – з різницею м'ячів 2-10.

З урахуванням товариських матчів на зборах співвідношення забитих та пропущених м'ячів досягло показника 4-21. Члени штабу Іван Стойкович, Антоніос Куріс та Клеантіс Ефстатіадіс залишають «Красаву».

На даний момент контракт Чигринського продовжує діяти, оскільки наразі ми не можемо домовитися щодо умов розірвання, які влаштують обидві сторони.

Про нового головного тренера повідомимо найближчим часом», – повідомила прес-служба «Красави».

Дмитро Чигринський очолив кіпрську команду влітку 2026 року. До цього він працював асистентом тренера Маноло Хіменеса у грецькому «Арісі».

До слова, Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй – синьо-жовті поступились з рахунком 0:3.

Теги: футбол Дмитро Чигринський

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