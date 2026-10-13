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Стало відомо, чи очолить Сергій Ребров збірну Угорщини

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Стало відомо, чи очолить Сергій Ребров збірну Угорщини
Сергій Ребров більше 2,5 років працював зі збірною України
фото: пресслужба УАФ

Сергій Ребров залишив пост тренера збірної України у квітні

Українсський фахівець Сергій Ребров не стане головним тренером збірної Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віктора Вацка.

«Угорська асоціація дійсно була зацікавлена в кандидатурі Реброва, який має хороше реноме там завдяки роботі в «Ференцвароші». Федерація мала непорозуміння з нинішнім наставником Марко Россі, який планував йти у відставку.

Врешті-решт, вони владнали цю ситуацію, ніхто нікуди не пішов, тренер залишився. На даний момент питання з призначенням Реброва більше не є актуальним», – розповів журналіст.

Раніше угорські ЗМІ поширювали чутки про те, що Сергій Ребров може стати головним тренером угорської національної команди.

Збірна Угорщини після чотирьох матчі групового етапу Ліги націй псідає друге місце квартету, маючи в своєму активі сім пунктів.

У першому поєдинку з Україною в Будапешті триколірні поступились (0:1), а за 10 днів здобули перемогу над командою Мальдери у Трнаві (2:1). Синьо-жовті, в свою чергу, заробили чотири очки за чотири гри та йдуть третіми у групі.

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй

Стало відомо, чи очолить Сергій Ребров збірну Угорщини фото 1
фото: FlashScore

Сергій Ребров вже має досвід роботи в Угорщині: з 2018 по 2021 рік він працював з місцевим «Феенцварошем», який виводив до групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, збірна України зіграє з Грузією у Лізі націй у словацькому місті Кошице. Раніше синьо-жовті номінально домашні матчі проводили у Трнаві. Гра відбудеться 17 листопада о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, що УЄФА призначила зіркового арбітра на матч «Шахтаря» з АЕКом у Лізі чемпіонів – ним став Кріс Кавана. Гра відбудеться 14 жовтня о 22:00 за Києвом.

 

 

 

Теги: Сергій Ребров Ліга націй футбол

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