Гравець збірної України Ванат відзначився епічним голом за «Жирону»

Нападник іспанського клубу скористався невпевненою грою воротаря «Андорри»

Український форвард Владислав Ванат став автором одного з голів Жирони у переможному матчі 10-го туру Сегунди проти Андорри (2:0). Про це повідомляє «Главком».

Каталонська «Жирона» впевнено контролювала хід подій на полі та змогла скористатися помилками суперника, здобувши важливу перемогу в чемпіонаті. Рахунок у матчі відкрив Браян Гіль, який допоміг господарям вийти вперед. Згодом свою нагоду відзначитися отримав і український нападник Владислав Ванат, який закріпив перевагу команди.

На 31-й хвилині 24-річний форвард збірної України подвоїв рахунок. Ванат вийшов у стартовому складі та продемонстрував хорошу реакцію, скориставшись грубою помилкою гравців «Андорри». В одному з епізодів голкіпер суперників намагався розпочати атаку передачею партнеру, однак невдало діяв під час дриблінгу. Українець вчасно перехопив м'яч, опинився перед практично порожніми воротами та холоднокровно відправив його у сітку. Завдяки цьому епізоду «Жирона» отримала комфортнішу перевагу в рахунку.

Після результативної дії Ванат зіграв ще 40 хвилин, пішовши до роздягальні на 71-й хвилині. Він отримав схвальні оцінки за свою гру, адже мав одразу три удари, один з яких став гольовим. Щодо інших українців у Жироні, то Олександр Пищур залишив поле на 84-й хвилині, отримавши жовту картку у другому таймі, а Владислав Крапивцов весь матч провів на лаві запасним, адже воротарем обрали Пауло Гассанігу.

Для Ваната цей гол став другим у поточному сезоні в складі іспанського клубу. Українець продовжує отримувати ігрову практику в «Жироні», зокрема виходячи на поле з перших хвилин, попри те, що українець бажав змінити команду після вильоту Жирони з Ла Ліги.

Нагадаємо, що форвард «Жирони» Владислав Ванат прокоментував інформацію, що він начебто відмовився виходити на поле з лави запасних у домашньому матчі першого туру Сегунди проти «Леганеса».