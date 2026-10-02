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Збірна Іспанії залишилася без одного з нападників перед двома матчами Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Іспанії залишилася без одного з нападників перед двома матчами Ліги націй
Ніко Вільямс відновлюватиметься вдома
фото: EFE

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Вінгер «Атлетіка» з Більбао Ніко Вільямс покинув табір національної команди Іспанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської іспанської футбольної федерації.

Фланговий нападник поскаржився на дискомфорт після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Хорватії (4:1). У нього діагностували ушкодження лівого стегна. Вільямс пропустив тренування «Фурії Рохи» 1 жовтня, але стан вінгера не покращився.

Медичний штаб іспанської збірної вирішив, що нападник не встигне відновитися до прийдешніх поєдинків національної команди. Іспанець продовжить відновлення в клубі. На лівому фланзі атаки можуть зіграти Алекс Баена, Єремі Піно та Віктор Муньйос.

Вільямс у нинішньому сезоні провів шість поєдинків у Ла Лізі. До свого активу він записав один гол. Натомість в Лізі націй вінгер зіграв два матчі, в яких оформив один асист.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: Ліга націй ФК «Атлетік» (Більбао) футбол Ла Ліга

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