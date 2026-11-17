Національна команда України переграла збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Синьо-жовті» днями поступилися збірній Північній Ірландії (0:1). А в позаминулому турі команда Андреа Мальдери драматично програла збірній Угорщини (1:2). Єдиний м'яч тоді оформив форвард Яремчук.

Грузинська збірна минулої суботи зазнала поразки від Угорщини (0:2). Натомість в четвертому турі змагань «хрестоносці» розписали нічию зі збірною Північної Ірландії (0:0). Грузія і Україна розіграють третє місце в групі B2.

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Перебіг подій

«Синьо-жовті» оформили гол на 1-й хвилині – найшвидшим в офіційних матчах команди. Сікан перехопив м'яч на чужій половині та з лінії штрафного низом поклав у кут. Згодом дві нагоди змарнував Синчук, якому забракло влучності після відскоку та сольного проходу.

Незабаром оклигали грузини. До перерви «хрестоносці» згаяли кілька моментів. Кочорашвілі поцілив у поперечину, а Різник врятував збірну України після ударів Мікаутадзе та Квернадзе.

На початку другого тайму Синчук знову відправив м'яч над «дев'яткою» воріт «хрестоносців». Збірна Грузії згодом не використала кілька моментів. Різник зреагував на удари Чакветадзе та Какабадзе.

Згодом був новий спалах від «синьо-жовтих». Назарина змусив попрацювати Мамардашвілі пострілом зі штрафного. Натомість удар Сарапія з центру штрафного після кутового кіпер ефектно парирував. Зрештою, більше голів глядачі не побачили.

Ліга націй. Дивізіон B, група 2

Україна – Грузія – 1:0

Гол: Сікан, 1

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До слова, раніше юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.

Нагадаємо, нещодавно збірна України програла Північній Ірландії у Лізі націй. Синьо-жовті вдруге поступилися підопічним Майкла О'Нілла. Цього разу переможний м'яч оформив оборонець Девлін.