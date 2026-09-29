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Дружина Андрія Шевченка зворушливо привітала легендарного футболіста з днем народження

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дружина Андрія Шевченка зворушливо привітала легендарного футболіста з днем народження
Сьогодні, 29 вересня, Андрію Шевченку виповнюється 50 років
фото: УАФ

Крістен Пазік про Андрія Шевченка: Нам усім дуже пощастило, що ти є в нашому житті 

Крістен Пазік зворушливо привітала з днем народження свого чоловіка – легенду українського футболу та президент Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Пазік.

«50 років навколо Сонця. Твоя енергія, пристрасть і наполегливість торкнулися сердець такої великої кількості людей. Дякуємо тобі за незмінну відданість і безумовну любов. Нам усім дуже пощастило, що ти є в нашому житті.

Ми захоплюємося всім, чого ти досягнув, але ще більше пишаємося тим чоловіком, яким ти є. Нехай наступний розділ твого життя принесе нові мрії, прекрасні пригоди та ще багато незабутніх моментів разом.

З днем народження!», – написала Пазік.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилися у 2001 році в Мілані після показу відомого італійського дизайнера Джорджіо Армані. На той час Пазік працювала моделлю, а український футболіст взяв участь у показі як модель.

Вже у 2004 році пара одружилася. Весілля відбулося у закритому форматі на території гольф-клубу.

За роки спільного життя Шевченко та Пазік стали батьками чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, легенді українського та світового футболу Андрію Шевченку виповнюється 50 років.

За свою кар’єру нападник виступав за київське «Динамо», «Мілан» та «Челсі», виграв «Золотий м’яч» і став переможцем Ліги чемпіонів.

Єврокубкова кар’єра Шевченка нерозривно пов’язана з головним клубним турніром Європи. У матчах основної стадії Ліги чемпіонів українець забив 48 голів. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко

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