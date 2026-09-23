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Еріксен залишився без клубу після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Еріксен залишився без клубу після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України
Крістіан Еріксен завершив співпрацю з «вовками»
фото: ФК «Вольфсбург»

Ветеран досі не повернувся на поле після інциденту

Німецький «Вольфсбург» попрощався з півзахисником збірної Данії Крістіаном Еріксеном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Вовки» домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою. Договір був розрахований до літа 2027 року. Данець провів у складі «Вольфсбурга» один повний сезон (34 поєдинки в усіх турнірах).

У червні з Еріксеном стався моторошний інцидент. Хавбек втратив свідомість у другому таймі спарингу проти національної команди України. Він упав на газон, а лікарі кинулися данцю на допомогу. Ветеран швидко отямився, але приголомшені футболісти вирішили не продовжувати поєдинок.

Червневий інцидент – не перший у біографії Еріксена. На Євро-2020 він пережив інфаркт посеред матчу проти збірної Фінляндії. Після  цього випадку данському півзахиснику встановили кардіостимулятор і він відновив кар'єру. З літа хавбек на поле не виходив.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Крістіан Еріксен ФК «Вольфсбурґ»

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