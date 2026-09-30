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В Україні відбувся б попередженням, а в Англії – штраф: за що покарали зірку футбольної збірної Стоунза

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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В Україні відбувся б попередженням, а в Англії – штраф: за що покарали зірку футбольної збірної Стоунза
Джон Стоунз через травму відсутній у складі збірної Англії на матчі Ліги націй
фото: PA Wire

Англійський футболіст потрапив у скандал через неакуратне водіння

Захисник збірної Англії та міланського «Інтера» Джон Стоунз визнав провину у справі про перевищення швидкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Подробиці інциденту

Інцидент стався у травні неподалік будинку Стоунза в Наксфорді, графство Чешир. Поліція зафіксувала, що 32-річний футболіст перевищив дозволену швидкість на ділянці дороги, де діяло обмеження 30 миль на годину. Футболіст керував своїм Range Rover вартістю близько 150 тисяч фунтів стерлінгів.

Стоунз визнав провину в суді Воррінгтона. Йому призначили чотири штрафні бали, а також штраф у розмірі 666 фунтів. Додатково футболіст має сплатити 386 фунтів судових витрат і збору на користь потерпілих.

Новий етап кар'єри Стоунза

Для англійця цей епізод стався вже після завершення його десятирічного періоду в «Манчестер Сіті». Улітку Стоунз підписав із «Інтером» дворічний контракт. За час виступів на «Етіхаді» він допоміг клубу виграти шість титулів чемпіона Англії, Лігу чемпіонів, два Кубки Англії та п’ять Кубків ліги.

У дебютному матчі за «Інтер» захисник відзначився переможним голом, однак згодом отримав травму. Останніми роками Стоунза регулярно переслідували пошкодження, а нині він відновлюється після проблеми зі стегном.

Через травму футболіст не потрапив до поточного складу збірної Англії Томаса Тухеля. Водночас Стоунз заявляв, що не планує завершувати міжнародну кар’єру. Головний тренер англійців продовжує високо оцінювати досвідченого захисника, тому Стоунз може претендувати на участь у домашньому Євро-2028.

Нагадаємо, що скандальний захисник «Реала» перенесе операцію. У Рауля Асенсіо діагностовано стресовий перелом великогомілкової кістки правої ноги.

Теги: штраф футбол ФК Інтер (Мілан)

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