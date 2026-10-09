Футбольна збірна Туреччини звільнила тренера після фіаско на старті Ліги націй

«Місячні зірки» зазнали чотирьох поразок у чотирьох турах Дивізіону A

Вінченцо Монтелла пішов із посади головного тренера національної команди Туреччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Турецької футбольної федерації.

Місцеві функціонери незадоволені виступом збірної Туреччини цьогоріч. Спершу команда Монтелли не змогла здолати груповий етап Чемпіонату світу 2026. Натомість в новому сезоні Ліги націй турки стартували з чотирьох поразок.

У сезоні 2026/27 турніру Туреччина змагається у Дивізіоні A. Підопічні італійського тренера стартували з мінімальної поразки від Франції (0:1). Далі турецька збірна двічі поступилася Італії (1:4, 1:3) та програла Бельгії (0:3).

«Ухвалено рішення не продовжувати співпрацю з головним тренером нашої національної команди, паном Вінченцо Монтеллою», – ідеться в заяві федерації.

Італієць працював із турецькою збірною з вересня 2023 року. На чолі національної команди він дійшов до чвертьфіналу Євро-2024. Раніше Монтелла тренував турецьку «Адану Демірспор» та низку клубів на батьківщині.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.