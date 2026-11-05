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Збірна України з футболу зазнала кадрової втрати перед матчами Ліги націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з футболу зазнала кадрової втрати перед матчами Ліги націй
Через травму, отриману в матчі за АЕК (Греція), зі складу збірної вибув Олександр Зубков
зображення: УАФ

У листопаді Україна зіграє вирішальні поєдинки в Лізі націй

У складі збірної України з футболу відбулися зміни перед мачтами Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Через травму, отриману в матчі за АЕК (Греція), вибув Олександр Зубков. Довикликано Миколу Шапаренка («Динамо», Київ) і Владислава Ваната («Жирона», Іспанія).

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Харків»).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – «Полісся» Житомир), Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Тарас Михавко («Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський («Харків»).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Андрієвський («Полісся» Житомир), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Микола Шапаренко («Динамо» Київ).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся» Житомир), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), Данило Сікан («Андерлехт» Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Олексій Кащук («Карабах» Агдам, Азербайджан), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія). 

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі — «Динамо» Київ), Артем Довбик («Болонья», Італія), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ» Черкаси), Артем Бондаренко («Аль-Аглі» Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія).

Розклад матчів збірної України у Лізі націй

  • 14 листопада: Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада: Україна – Грузія

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

«Дорогі португальці! Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).

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Теги: футбол Ліга націй Збірна України

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