Протести на матчі ПСЖ та перша поразка «Ліона»: результати шостого туру Ліги 1 2026/2027

Матч чинних чемпіонів Франції був затьмарений хаосом на трибунах

Французька Ліга 1 повернулася після міжнародної паузи доволі напруженими поєдинками, про які в цьому огляді детальніше розкаже «Главком».

ПСЖ переміг на тлі протестів уболівальників

ПСЖ здолав «Ле-Ман» з рахунком 3:1 у матчі, який запам’ятався більше не подіями на полі. Під час зустрічі вболівальники вивісили банер із протестом проти дій поліції, після чого правоохоронці втрутилися в ситуацію, а одну з трибун тимчасово евакуювали. Попри напружену атмосферу, парижани змогли здобути три очки.

Якщо повертатися до ігрових подій, то Лукас Бералдо відкрив рахунок із пенальті на 19-й хвилині, проте після перерви Фамара Дьєдіу Мафута зрівняв рахунок. Відповідь господарів не забарилася: Хвіча Кварацхелія повернув ПСЖ перевагу на 61-й хвилині, а Магнес Акліуш через сім хвилин встановив остаточний рахунок. Для новачка парижан цей гол став першим після переходу з «Монако». Після шести турів ПСЖ має 11 очок і залишається серед претендентів на верхні позиції.

«Монако» зберіг лідерство у чемпіонаті

«Монако» втратило перемогу в домашньому матчі проти «Тулузи», хоча після першого тайму мало комфортну перевагу. Едан Діоп на 29-й хвилині відкрив рахунок, а Маттіс Аблін за дев’ять хвилин подвоїв його. Здавалося, монегаски контролюють гру, проте після перерви гості змогли переломити перебіг зустрічі.

Каспер Тенгстедт скоротив відставання на 48-й хвилині, реалізувавши пенальті, а Сіон Опонг на 59-й хвилині зрівняв рахунок. У результаті «Монако» задовольнилося нічиєю 2:2, проте цього вистачило, щоб залишитися на вершині таблиці Ліги 1. Після шести турів команда має 14 очок і випереджає «Лілль» на один бал. Лілльці могли очолити чемпіонат після перемоги над «Гавром» (1:0), однак нічия монегасків не змінила розташування команд на першому місці.

«Ліон» зазнав першої поразки в чемпіонаті

«Ліон» не втримався серед когорти команд без поразок у Лізі 1, поступившись на виїзді «Лансу» з рахунком 1:2. Господарі відкрили рахунок на 36-й хвилині завдяки Флоріану Сотока, а після перерви Артур Юдоль подвоїв перевагу «Ланса». Лише наприкінці зустрічі 18-річний Халіс Мера скоротив відставання «Ліона», проте врятувати бодай нічию гостям не вдалося.

Для «Ланса» ця перемога стала лише другою в поточному чемпіонаті, а для нового тренера команди Янніка Каузакса – першою після призначення. Натомість «Ліон» уперше програв у нинішньому розіграші Ліги 1 і залишився з 11 очками, тоді як «Ланс» завдяки трьом балам піднявся в турнірній таблиці.

Наступний тур пройде 16-18 жовтня. З усіма результатами шостого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Ліга 1 2026/2027. Шостий тур

«Ланс» – «Ліон» 2:1 (1:0)

Голи: Сотока (36), Юдоль (77) –Мерах (85)

«Лілль» – «Гавр» 1:0 (1:0)

Голи: Баква (5)

ПСЖ – «Ле-Ман» 3:1 (1:0)

Голи: Бералдо (19), Кварацхелія (61), Акліуш (68) – Мафута (54)

«Монако» – «Тулуза» 2:2 (2:0)

Голи: Діоп (29), Аблін (38) – Тенгстедт (48), Оппонг (59)

«Лор'ян» – «Париж» 1:0 (0:0)

Голи: Бернардо (68)

«Брест» – «Анже» 5:1 (4:0)

Голи: Ажорк (9), Тусар (17), Лала (30), Бальде (45), Мбуп (54) – Пітер (47)

«Ніцца» – «Страсбург» 2:1 (1:1)

Голи: Демба (45+2, автогол), Клосс (81) – Ессуго (41)

«Ренн» – «Осер» 4:1 (1:1)

Голи: Леполь (15), Томассон (53), Діа (90+2, 90+4) – Арчер (25)

«Труа» – «Марсель» 0:2 (0:0)

Голи: Харіт (50), Абделлі (90+8)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що ПСЖ вирвав перемогу у «Марселя» у матчі «класичного» дербі.