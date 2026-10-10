Розгнівані футбольні фанати зірвали матч чемпіонату Іспанії

Уболівальники влаштували масовий протест посеред поєдинку

Матч чергового туру іспанської Ла Ліги між мадридським «Райо Вальєкано» та «Атлетіком» з Більбао не змогли зіграти в суботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Фанати столичної команди влаштували акцію протесту проти президента клубу Мартіна Преси. На 13-й хвилин поєдинку вболівальники почали закидати поле всіляким мотлохом – від паперових літачків до гумових кульок. Матч призупинили, щоб персонал «бджіл» очистили газон.

Утім, після прибирання зустріч тривала недовго. Фанати знову закидали поле зайвими предметами, тож арбітр після консультацій з представниками обох клубів вирішив призупинити матч. Згодом Ла Ліга підтвердила, що в суботу поєдинок не зіграють.

Уболівальники «Райо Вальєкано» давно розчаровані очільником улюбленого клубу. Вони дорікають Пресі за проблеми зі стадіоном, стан жіночої команди та академії, підвищення вартості абонементів, спроби перевезти клуб в інший район Мадрида.

Доля поєдинку наразі невідома. Ймовірно, команди повернуться на поле в один із прийдешніх днів. Утім, глядачів цього разу на трибуни не допустять, щоб гарантувати безпеку.

⌛ Minuto 13 🛫 Así ha sido el lanzamiento de canicas y aviones de papel que ha provocado que se pare el partido en Vallecas 📸 @diarioas https://t.co/9MKIQD5lTS — Maite Martín (@AS_MMartin) — Maite Martín (@AS_MMartin) October 10, 2026

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.