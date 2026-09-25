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«Манчестер Сіті» визнано винним у порушеннях правил ФФП – джерело

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Манчестер Сіті» визнано винним у порушеннях правил ФФП – джерело
З 2022 року склад містян захищає Ерлінг Голанд
фото: ФК «Манчестер Сіті»

Очікується, що містяни подадуть апеляцію

«Манчестер Сіті» визнали винним у білшості пунктів порушень фінансових правил АПЛ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Містяни визнані винними у 114 з 115 звинувачень у порушеннях в період з 2009 по 2018 роки. Англійська Прем'єр-ліга звинуватила клуб у ненаданні точної фінансової інформації та повних даних про виплати гравцям і тренерам, а також у порушенні правил фінансового фейр-плею УЄФА (FFP) і правил ліги щодо прибутковості та сталого розвитку (PSR).

Санкції для «Манчестер Сіті» ще не визначені, усі варіанти залишаються можливими. Очікується,що клуб подасть апеляцію.

«Манчестер Сіті» наразі посідає перше місце АПЛ, маючи в своєму активі 15 очок та відрив від «Арсеналу» у три пункти.

Нагадаємо, що форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зіркзе отримав екстрений виклик на матчі Ліги націй.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті АПЛ

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