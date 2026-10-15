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«Динамо» знайшло кандидата на заміну Ігорю Костюку

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Динамо» знайшло кандидата на заміну Ігорю Костюку
«Динамо» цього сезону не зуміло кваліфікуватись до єврокубків
фото: ФК «Динамо». Ігор Костюк

Ігор Костюк працює з командою з листопада 2025 року

Головний тренер «Азії» Максим Шацьких може очолит київське «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurasia Football.

48-річний ексфутболіст столичного клубу працює з клубом з Киргизстану наприкінці минулого року, під його керівництвом команда всерйоз претендує на чемпіонство: «Азія» йде на третьому місці таблиці з 49 пунктами, відстаючи від лідируючого «Барса» на шість очок.

Максим Шацьких є четвертим найкращим бомбардиром «Динамо» в історії: в його активі 142 забитих м'ячі у складі «біло-синіх». Разом з Андрієм Ярмоленком Шацьких є найкращим бомбардиром УПЛ в історії (124 голи).

«Динамо» наразі йде третім в чемпіонаті України, кияни мають в своєму активі 16 очок та відстають від «Шахтаря» на п'ять залікових балів.

До слова, нападник «Інтера» Лаутаро Мартінес отримав ушкодження стегна – він пропустить поєдинок з «Шахтарем».

Раныше повыдомляось про те, що «Шахтар» переграв АЕК з рахунком 3:1 в рамках другого туру груового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що ЛАСК та «Ліверпуль» влаштували шоу на дев'ять м'ячів у Лізі чемпіонів – хетр-трик з асистів оформив ексгравець «Кривбаса» Іван Дібанго.

Теги: ФК «Динамо» УПЛ футбол Максим Шацьких Ігор Костюк

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