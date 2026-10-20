Довгоочікувані перемоги «Фулгема» і «Тоттенгема»: результати сьомого туру АПЛ 2026/27

Лондонські клуби перервали серію невдалих виступів в Прем'єр-лізі

В Англійській Прем'єр-лізі підійшов до завершення сьомий тур. Про головні події ігрового тижня у цьому огляді розповість «Главком».

«Манчестер Сіті» продовжив переможну серію в АПЛ

«Манчестер Сіті» продовжує впевнено крокувати дистанцією, хоча чергова перемога далася «містянам» зовсім не просто. Господарі поля швидко захопили ініціативу, і вже на 19-й хвилині Філ Фоден відкрив рахунок. Проте «Іпсвіч Таун» продемонстрував характер: не минуло й двох хвилин, як Маеда відновив рівновагу.

Усе вирішила індивідуальна майстерність Ерлінга Голанда. Норвезький бомбардир відзначився перед самим свистком на перерву, а в середині другого тайму оформив дубль, здавалося б, знявши питання про переможця. Однак гості й не думали здаватися: наприкінці зустрічі Флеммінг скоротив відставання до мінімуму, змусивши фаворита нервувати до останніх секунд, проте врятувати гру «Іпсвіч» все ж не зміг.

«Фулгем» і «Тоттенгем» здобули перші перемоги

«Фулгем» нарешті перервав затяжну смугу невдач, здобувши вкрай важливу мінімальну перемогу над «Галл Сіті». Долю напруженого поєдинку вирішив точний удар Алекса Івобі у середині першого тайму, після чого «Фулгем» грамотно засушив гру та втримали такі необхідні три очки.

Ще яскравіше відзначився «Тоттенгем», який влаштував результативне шоу в матчі проти «Ковентрі». Гол Джеймса Меддісона задав тон грі, але суперник відповів одразу після перерви. На щастя для «шпор», характер проявив Омар Мармуш, який знову вивів господарів уперед, а вже на шостій компенсованій хвилині Бен Девіс поставив масну крапку, встановивши остаточні 3:1 на табло.

«Астон Вілла» перемогла «Ньюкасл» завдяки своєму джокеру

Окремої уваги заслуговує і протистояння «Ньюкасла» та «Астон Вілли», де бірмінгемці святкували виїзну перемогу з мінімальним рахунком (1:0). Долю зустрічі ж вирішив єдиний гол Манзамбі. Цей епізод мав особливий підтекст: обидва клуби вельми активно боролися за цього талановитого гравця на трансферному ринку, тож його результативний удар проти нещодавнього претендента на трансфер виглядає дуже символічно.

Наступний тур АПЛ пройде 23-25 жовтня. З усіма результатами сьомого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Англійська Прем'єр-ліга. Сьомий тур

«Ньюкасл» – «Астон Вілла» 0:1 (0:1)

Голи: Манзамбі (36)

«Фулгем» – «Галл Сіті» 1:0 (1:0)

Голи: Івобі (33)

«Манчестер Сіті» – «Іпсвіч Таун» 3:2 (2:1)

Голи: Фоден (19), Голанд (34, 69) – Маеда (21), Флеммінг (90)

«Брентфорд» – «Ліверпуль» 1:2 (1:0)

Голи: Льюїс-Поттер (44) – Муньйос (62), Ісак (70)

«Евертон» – «Челсі» 0:2 (0:0)

Голи: Нету (46, 90)

«Ноттінгем» – «Арсенал» 0:1 (0:0)

Голи: Мадуеке (80)

Голи: Таверньє (5), Еванілсон (48)

«Брайтон» – «Кристал Пелес» 5:0 (3:0)

Голи: Канво (автогол, 4), Гомес (7), Аярі (10), Костулас (49), Хінішелвуд (84)

«Лідс» – «Манчестер Юнайтед» 1:1 (0:1)

Голи: Калверт-Льюїн (51) – Мбемо (35)

«Тоттенгем» – «Ковентрі» 3:1 (1:0)

Голи: Меддісон (14), Мармуш (58), Девіс (90+6) – Рудоні (49)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого туру «Брентфорд» у непростому матчі зіграв унічию з «Астон Віллою».