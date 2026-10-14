«Шахтар» – АЕК. Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Чемпіон України гратиме в Лондоні

Сьогодні, 14 жовтня 2026 року, донецький «Шахтар» на стадіоні «Стемфорд Брідж» прийме афінський АЕК у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – АЕК

Шанси суперників на 11:10 14 жовтня виглядають приблизно рівними, стверджують букмекери GGBET. На домашню звитягу команди Арди Турана закладено коефіцієнт 2,74. Натомість виїзну перемогу грецького гранда оцінено кефом 2,65. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 3,46. Тим часом на впевнений успіх «гірників» (2:0) запропоновано коефіцієнт 10,50. Зате на тотал менше 1,5 закладено кеф 3,58.

Передматчевий стан команд

«Шахтар» стартував у турнірі з виїзної нічиєї проти нідерландського ПСВ (1:1). Гол у складі чемпіона України оформив вінгер Мендоза. Після міжнародної паузи підопічні Турана розгромили рівненський «Верес» (3:0) в українській Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо, центрбек Матвієнко та оборонець Педро Енріке.

Натомість АЕК розпочав основний раунд із перемоги над ЛАСКом із австрійського Лінца (1:0). Переможний гол до свого активу записав півзахисник Марін. А перед відновлення змагань у Лізі чемпіонів «двоголові орли» розгромили критський ОФІ (3:0). Голами відзначилися оборонці Рельвас і Мукуді, а також хавбек Гачіновіч.

Реклама. 21+ Ліга чемпіонів знову в центрі футбольної уваги! Попереду матчі найкращих клубів Європи, великі протистояння та боротьба за головний трофей. Стань частиною нової футбольної історії. Підтримуй улюблені команди разом із GGBET – все буде GG!

Орієнтовні склади команд

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Педріньйо, Гомес, Мендоза – Еліас

АЕК: Бріньйолі – Рота, Мукуді, Рельвас, Піліос – Маєр, Марін, Віталіш, Койта – Йовіч, Зіні

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнуться вперше. Раніше «гірники» зіграли п'ять матчів проти інших грандів Греції – ПАОКа із Салонік, афінського «Панатінаїкоса» та пірейського «Олімпіакоса». Переграти «Шахтар» зміг лише ПАОК (1:0) на груповому етапі Кубка УЄФА 2005/06.

Натомість АЕК зіграв по два поєдинки проти луганської «Зорі» та київського «Динамо». З «біло-синіми» афіняни двічі розійшлися миром. Зате з командою Віктора Скрипника «двоголові орли» обмінялися виїзними перемогами.

Де дивитися матч «Шахтар» – АЕК

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».