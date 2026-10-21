Мальдера завітав на матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів у Мілані

Вітчизняний гранд приїхав у рідне місто керманича збірної України

Головний тренер національної команди України Андреа Мальдера відвідав поєдинок 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів між міланським «Інтером» і донецьким «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Після призначення італійський фахівець регулярно приїжджає на матчі провідних вітчизняних команд у Прем'єр-лізі. Для цього він зробив Львів своєю резиденцією. Та цього разу Мальдера зможе переглянути кандидатів до збірної України безпосередньо в рідному місті.

У стартовому складі «гірників» на матч проти «Інтера» вийшли четверо українців. Компанію воротарю Дмитру Різнику склали оборонці Валерій Бондар і Микола Матвієнко, а також півзахисник Олег Очеретько. На лаві запасних залишилися універсал Олександр Караваєв, хавбеки Дмитро Криськів і Єгор Назарина.

🧡 Головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера 🇺🇦 #Shakhtar #UCL #ІнтерШахтар https://t.co/hjCMWme14e — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 21, 2026

Стартовий склад «Шахтаря» на матч 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів

Вибір Турана був прогнозованим. Інтрига зберігалася щодо позиції на лівому фланзі атаки. Зрештою, тренерський штаб зробив ставку на Глейкера Мендозу. Невертон опинився в запасі.

Повний стартовий склад «Шахтаря»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Гомес, Педріньйо, Мендоза – Еліас.

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Історія очних зустрічей

Раніше команди зіграли сім поєдинків. «Нерадзуррі» жодного разу не програли українському гранду. Міланці оформили чотири перемоги та три матчі звели внічию.

Останнє рандеву суперників відбулося у сезоні 2021/22. Тоді «Інтер» перетнувся з «гірниками» на груповому етапі Ліги чемпіонів. Спершу команди розписали нічию в Києві (0:0). Згодом італійський гранд переграв «Шахтар» удома (2:0). Дубль оформив форвард Джеко.

До слова, раніше «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» із Ковалівки в УПЛ. Голами відзначилися оборонці Тобіас і Бондар. «Гірники» закріпилися в лідерах дивізіону.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» упевнено переграв АЕК із Афін у Лізі чемпіонів. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо та вінгер Мендоза. Ще один м'яч – автогол воротаря Бріньйолі.