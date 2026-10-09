Хокеїст «Сокола» у соцмережах «похизувався» поїздкою до країни-агресора

Влітку 2026 року Ілля Собченко їздив до Білорусі

Ілля Собченко своїми діями спровокував скандал

Хокеїст київського «Сокола» Ілля Собченко у соцмережах «похизувався» поїздкою до країни-агресора Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Перед стартом чемпіонату України з хокею «Сокіл» підписав контракт з Іллею Собченком, який вже виступав у клубі, а минулий сезон провів у складі «Крижинки-Кепіталс».

Влітку 2026 року Собченко їздив до Білорусі. Деталями своєї поїздки Ілля ділився у своєму тік-ток акаунті та одне фото опублікував в Instagram.

Після поверненню до Києва Собченко опублікував відео «Києв – Мінськ – Київ 2 600 км».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.