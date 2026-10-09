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Хокеїст «Сокола» у соцмережах «похизувався» поїздкою до країни-агресора

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Хокеїст «Сокола» у соцмережах «похизувався» поїздкою до країни-агресора
Влітку 2026 року Ілля Собченко їздив до Білорусі

Ілля Собченко своїми діями спровокував скандал

Хокеїст київського «Сокола» Ілля Собченко у соцмережах «похизувався» поїздкою до країни-агресора Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Перед стартом чемпіонату України з хокею «Сокіл» підписав контракт з Іллею Собченком, який вже виступав у клубі, а минулий сезон провів у складі «Крижинки-Кепіталс».

Влітку 2026 року Собченко їздив до Білорусі. Деталями своєї поїздки Ілля ділився у своєму тік-ток акаунті та одне фото опублікував в Instagram.

@sobchenko78 #minsk ♬ оригинальный звук - podrossstok)

Після поверненню до Києва Собченко опублікував відео «Києв – Мінськ – Київ 2 600 км».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Білорусь хокей ХК Сокіл скандал

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