Депутатка Думи заявила, що хокеїст Овечкін може стати політиком після завершення кар'єри
У понеділок, 5 жовтня, 41-річний Овечкін заявив, що цей сезон стане для нього останнім в НХЛ
Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова вважає, що російський нападник «Вашингтона» Олександр Овечкін після завершення кар'єри може стати політиком. Про це повідомляє Главком.
У понеділок, 5 жовтня, 41-річний Овечкін заявив, що цей сезон стане для нього останнім в НХЛ.
«Думаю, йому найцікавіше бути хокейним функціонером, це зачіпає бізнес. І є така дуже важлива характеристика – громадсько-політичний діяч. Чомусь усі бачать тут лише політику, і є багато нюансів у політиці, які, можливо, Олександру не захочеться ухвалити.
Він, по суті, вже є громадсько-політичним діячем, і цей плавний перехід буде дуже швидким для нього. Олександр багато може зробити саме як суспільно-політичний діяч», – сказала Журова.
Нагадаємо, Овечкін прокоментував свою появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».
«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.
Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.
Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake
He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".
Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY
Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».
У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.
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