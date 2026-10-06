Овечкін: Мої діти житимуть у Росії, і я підтримую свою країну

У понеділок, 5 жовтня, 41-річний Овечкін заявив, що цей сезон стане для нього останнім в НХЛ

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова вважає, що російський нападник «Вашингтона» Олександр Овечкін після завершення кар'єри може стати політиком. Про це повідомляє Главком.

У понеділок, 5 жовтня, 41-річний Овечкін заявив, що цей сезон стане для нього останнім в НХЛ.

«Думаю, йому найцікавіше бути хокейним функціонером, це зачіпає бізнес. І є така дуже важлива характеристика – громадсько-політичний діяч. Чомусь усі бачать тут лише політику, і є багато нюансів у політиці, які, можливо, Олександру не захочеться ухвалити.

Він, по суті, вже є громадсько-політичним діячем, і цей плавний перехід буде дуже швидким для нього. Олександр багато може зробити саме як суспільно-політичний діяч», – сказала Журова.

Нагадаємо, Овечкін прокоментував свою появу у пропагандистському ролику путінської партії «Єдина Росія».

«Я росіянин, я збираюся жити в Росії. Мої діти також житимуть у Росії, і я підтримую свою країну.

Я за мир і любов, і мені неважливо, хто ти українець, американець чи росіянин. У мене є багато друзів українців. Сподіваюся, скоро все закінчиться. Я не політик і не можу говорити, хто правий, а хто ні», – заявив Овечкін.

Post for everyone who said propaganda video featuring Washington Capitals captain Ovechkin was a fake



He appeared in campaign video for Putin's "United Russia".



Participants in Russia's aggression against Ukraine and propagandists also took part in filming alongside Ovechkin. pic.twitter.com/CsYRYFikbY — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 15, 2026

Як повідомлялося, Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

У зйомках роликів також брав участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.